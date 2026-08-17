Ayuso descarta una residencia oficial a diez meses de las elecciones: "No la he necesitado ni la he pedido"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado disponer de una residencia oficial a diez meses de las elecciones autonómicas y ha recalcado que desde que es la jefa del Ejecutivo regional nunca la ha demandado. "No la he necesitado ni la he pedido", ha subrayado.

"No la voy a necesitar a diez meses de unas elecciones. Ahora se va a valorar quién tiene que hacerlo pero van a ser ni mis adversarios, ni aquellos ministros, doce de quince, que no dan ninguna explicación por el tren de vida que llevan, a costa de todos los demás", ha manifestado este lunes desde San Martín de Valdeiglesias.

En esta línea, la dirigente madrileña ha defendido su posición de preguntar "cuántos ministros viven a costa de los españoles" y quiénes se dan "la vida padre" a cargo del erario público. "Doce de los quince ministros que tienen viviendas públicas no dan explicaciones nunca", ha subrayado al ser preguntada por la compra del ático en Chamberí por parte de la Comunidad, inicialmente previsto como oficina de la presidenta durante un periodo de obras en la Puerta del Sol.

"Cuando se empieza a revisar qué patrimonio se ha utilizado, para qué cuestiones, uno se sonroja con la vara de medir que hay con este asunto. Se pueden dar todas las vueltas que se quieran, pero yo estoy, y todos, en lo importante: estar aquí y ayudar a la gente que ha perdido tanto y seguir organizando Madrid para que pueda acoger grandes eventos como van a venir en este otoño", ha remarcado.

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Preguntada por si se siente respaldada por el PP, la presidenta ha respondido que "la vida política de Madrid es mucho más allá de lo que los adversarios quieren hacer creer". Ayuso ha puesto en valor la organización de la visita del Papa León XIV, así como la "recuperación inédita de una zona tan afectada", en referencia a la sierra oeste, o la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en septiembre.