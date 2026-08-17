Agosto se llena de títeres en Madrid: una nueva edición del Festival FIT Madriz entretendrá a los más pequeños, familias y adultos este verano

Al mes de Agosto (y al verano) le queda poco, pero los más pequeños siguen de vacaciones con la creatividad que requiere sacarlos de las pantallas. Para ello, todavía está a tiempo de ir en familia a una de las funciones de teatro de títeres del Festival FIT Madriz, hasta el 31 de agosto con entrada gratuita.

Festival de títeres con compañías madrileñas y propuestas para todas las edades

Este festival viene entreteniendo a los madrileños, grandes y pequeños, bajo otros nombres y formatos, desde los años 80, siempre desde el Palacio de los títeres en El Retiro y con la compañía de producciones nacionales e internacionales. Para asistir, solo hace falta descargar su entrada en la página web del teatro.

En concreto, colaboran doce, procedentes de Francia, Italia, Bélgica y España, de las cuales cuatro son madrileñas. Juntas, conforman un programa de grandes nombres y nuevas voces, espectáculos familiares y propuestas dirigidas específicamente al público adulto, para abordar temas tan complejos como la memoria, la identidad, el paso del tiempo o la soledad.

El cartel incluye también tres talleres formativos para adultos, a los que pueden acceder no solo los profesionales, sino todos aquellos que quieran conocer de cerca el mundo del títere. En el teatrillo no sólo cobrarán vida estos personajes, también estarán acompañados de efectos visuales y objetos, dando lugar a las propuestas más innovadoras sin dejar de lado la tradición.

Este verano, los títeres y las marionetas serán los protagonistas de producciones internacionales y madrileñas / Teatro de Títeres del Retiro

Imperdibles para los adultos

Para los que prefieren el tono más gamberro e irreverente de las obras de títeres y marionetas, este jueves 20 de agosto, está la improvisación de Puppet Pro, donde los títeres y marionetas responderán a las propuestas del público con descaro, sarcasmo y provocación.

La ironía y humor se extiende un día después, con ¡Ay, qué lío!, este 21 de agosto, para dar comienzo a un fin de semana lleno de romance castellano a cuenta de La doncella guerrera y el lado más tradicional del teatro con Si tuviera un huevo, con Polinchinela como protagonista y, más aún, su esencia gamberra y dulce.

'Si tuviera un huevo', uno de los espectáculos de títeres y marionetas para adultos en esta edición del festival Fit Madriz / Teatro de Títeres del Retiro

La cuota madrileña empieza el próximo lunes 24 de agosto con Olvidé la sombra de la encina, una pieza sobre la memoria rural, que reflexiona sobre nuestra desconexión con el campo y la necesidad de recuperar las vivencias de nuestros abuelos y abuelas, galardonada a mejor obra de teatro emergente y mejor escenografía en el certamen Escena 11 de Carabanchel.

También habrá realismo mágico gracias a Somos yo para reconciliarnos con quienes fuimos para entender quiénes somos. En la línea de crisis existencial, está el diálogo sobre la condición humana de De hilos y sueños.

Entretener a los más pequeños con títeres y marionetas en lo que queda del verano

Por supuesto, los más pequeños tienen sus propios títeres y marionetas con producciones madrileñas como Bambi, basado en la novela original de Félix Salten, un relato que transmite valores como la empatía, el autoconocimiento, la resiliencia y el respeto por la vida silvestre y el equilibrio natural, premio a Mejor Interpretación FETEN 2026 y Mejor Interpretación Drac D’or 2026.

En la recta final, el 28 de agosto estará Claudette, cuenta la tierna historia de un niño juguetón y su abuela, soñadora y un poco cascarrabias, quien, cansada de estar sola y sentada todo el día, quiere sentirse viva de nuevo. Al día siguiente, llega Sómion, la ciudad de los oficios imposibles, una obra familiar con música en directo que nos hace viajar a una ciudad donde todos los oficios son peculiares: el hombre que pone las calles, el despertador, la maestra de canto de pájaros, el pintor de hojas de árbol, la costurera de corazones rotos, etc.

'Sómion', la opción creativa que reimagina profesiones para entretener a los más pequeños / Teatro de Títeres del Retiro

El 30 de agosto visita el festival Pied de nez, una obra con música y títeres corporales realizados con pies. El cierre lo dará, este 31 de agosto, uno de los creadores más solicitados del panorama nacional: Javier Aranda, con su última creación, Saeta, una tragicomedia visual en la que se rinde homenaje al oficio de titiritero atreves de una flor, una saeta y un ataúd.

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Como novedad este año, al finalizar cada representación, el público podrá valorarla mediante una sencilla votación. La compañía que obtenga la mejor puntuación final, calculada con un sistema que combina la valoración media y la participación, recibirá el Premio del Público FIT Madriz 2026.