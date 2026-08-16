Los trenes históricos de Madrid vuelven en otoño: fechas y rutas para visitar El Escorial, Alcalá y Aranjuez

La Comunidad de Madrid estrenará en septiembre la temporada de otoño de sus trenes históricos y turísticos, una propuesta que permite viajar hasta algunos de los principales destinos Patrimonio Mundial de la región, como San Lorenzo de El Escorial, Alcalá de Henares y Aranjuez.

La temporada de otoño recuperará algunas de las rutas ferroviarias turísticas más conocidas de la Comunidad de Madrid. Los recorridos combinan el viaje en tren con visitas a espacios históricos y culturales y actividades vinculadas al patrimonio de cada destino.

La iniciativa incluye los Trenes Históricos de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, con itinerarios que convierten el propio desplazamiento en parte de la experiencia turística.

El Tren de Felipe II vuelve a El Escorial

El Tren de Felipe II comenzará su temporada el 19 de septiembre y llevará a los viajeros hasta San Lorenzo de El Escorial, uno de los principales conjuntos monumentales del Renacimiento europeo.

El recorrido incluye explicaciones y animación histórica durante el trayecto, además de visitas guiadas que permiten conocer el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, el casco histórico de la localidad y otros espacios relacionados con el legado de Felipe II.

El Tren de Cervantes regresa el 19 de septiembre

También el 19 de septiembre arrancará el Tren de Cervantes, que conecta Madrid con Alcalá de Henares, ciudad natal de Miguel de Cervantes y declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La experiencia comienza en el propio tren, con personajes inspirados en el universo cervantino, y continúa a la llegada con una visita guiada por el casco histórico. El itinerario permite recorrer lugares como la Universidad de Alcalá, el Corral de Comedias y otros enclaves emblemáticos de la ciudad complutense.

El Tren de la Fresa vuelve a unir Madrid y Aranjuez

El Tren de la Fresa retomará sus viajes a partir del 3 de octubre entre Madrid y Aranjuez, siguiendo el trazado de la segunda línea ferroviaria de la Península Ibérica, inaugurada en 1851.

La Comunidad de Madrid propone descubrir los destinos patrimonio a bordo de sus trenes históricos / Comunidad de Madrid

El viaje se realiza a bordo de coches históricos y cuenta con personal caracterizado de época. Durante el trayecto se ofrecen degustaciones de fresas antes de llegar a Aranjuez, donde el visitante puede completar la jornada con distintas actividades.

El Palacio Real de Aranjuez, sus jardines y el Paisaje Cultural de Aranjuez forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Naturaleza y enoturismo en tren

La oferta ferroviaria turística de la región se completa con el Tren de la Sierra de Guadarrama, una alternativa para recorrer algunos de los principales paisajes de la zona y acceder al Parque Nacional.

A ella se suman las Rutas del Vino en Cercanías, que combinan desplazamientos ferroviarios con recorridos guiados por bodegas pertenecientes a la Denominación de Origen Vinos de Madrid y catas comentadas.

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Los calendarios de circulación, horarios, venta de entradas y las distintas propuestas pueden consultarse en la web oficial de turismo de la Comunidad de Madrid, VisitMadrid.