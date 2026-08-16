TURISMO
Los trenes históricos de Madrid vuelven en otoño: fechas y rutas para visitar El Escorial, Alcalá y Aranjuez
El Tren de Felipe II y el Tren de Cervantes arrancarán el 19 de septiembre, mientras que el Tren de la Fresa retomará sus viajes a partir del 3 de octubre
La Comunidad de Madrid estrenará en septiembre la temporada de otoño de sus trenes históricos y turísticos, una propuesta que permite viajar hasta algunos de los principales destinos Patrimonio Mundial de la región, como San Lorenzo de El Escorial, Alcalá de Henares y Aranjuez.
La temporada de otoño recuperará algunas de las rutas ferroviarias turísticas más conocidas de la Comunidad de Madrid. Los recorridos combinan el viaje en tren con visitas a espacios históricos y culturales y actividades vinculadas al patrimonio de cada destino.
La iniciativa incluye los Trenes Históricos de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, con itinerarios que convierten el propio desplazamiento en parte de la experiencia turística.
El Tren de Felipe II vuelve a El Escorial
El Tren de Felipe II comenzará su temporada el 19 de septiembre y llevará a los viajeros hasta San Lorenzo de El Escorial, uno de los principales conjuntos monumentales del Renacimiento europeo.
El recorrido incluye explicaciones y animación histórica durante el trayecto, además de visitas guiadas que permiten conocer el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, el casco histórico de la localidad y otros espacios relacionados con el legado de Felipe II.
El Tren de Cervantes regresa el 19 de septiembre
También el 19 de septiembre arrancará el Tren de Cervantes, que conecta Madrid con Alcalá de Henares, ciudad natal de Miguel de Cervantes y declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.
La experiencia comienza en el propio tren, con personajes inspirados en el universo cervantino, y continúa a la llegada con una visita guiada por el casco histórico. El itinerario permite recorrer lugares como la Universidad de Alcalá, el Corral de Comedias y otros enclaves emblemáticos de la ciudad complutense.
El Tren de la Fresa vuelve a unir Madrid y Aranjuez
El Tren de la Fresa retomará sus viajes a partir del 3 de octubre entre Madrid y Aranjuez, siguiendo el trazado de la segunda línea ferroviaria de la Península Ibérica, inaugurada en 1851.
El viaje se realiza a bordo de coches históricos y cuenta con personal caracterizado de época. Durante el trayecto se ofrecen degustaciones de fresas antes de llegar a Aranjuez, donde el visitante puede completar la jornada con distintas actividades.
El Palacio Real de Aranjuez, sus jardines y el Paisaje Cultural de Aranjuez forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Naturaleza y enoturismo en tren
La oferta ferroviaria turística de la región se completa con el Tren de la Sierra de Guadarrama, una alternativa para recorrer algunos de los principales paisajes de la zona y acceder al Parque Nacional.
A ella se suman las Rutas del Vino en Cercanías, que combinan desplazamientos ferroviarios con recorridos guiados por bodegas pertenecientes a la Denominación de Origen Vinos de Madrid y catas comentadas.
Los calendarios de circulación, horarios, venta de entradas y las distintas propuestas pueden consultarse en la web oficial de turismo de la Comunidad de Madrid, VisitMadrid.
- Almeida agradece a Ayuso que no se haya ido de vacaciones durante los incendios y augura 'Ayuso para rato
- El eclipse llena las urgencias de los hospitales madrileños: 'La mayoría son jóvenes con ansiedad por no haber hecho las cosas bien
- Los éxitos de los 60 y 70 y el circo protagonizan este fin de semana las verbenas de Móstoles
- Así es la lujosa casa de Gonzalo Miró en Pozuelo de Alarcón: piscina, 4 dormitorios y 5 baños repartidos en 600 m²
- Javier Ayala (Fuenlabrada): 'Me llaman el alcalde andarín
- Madrid destina dos millones de euros a la mejora de espacios públicos en diez localidades de la región
- Las Ferias de Toledo encaran su día grande con la festividad de la Virgen del Sagrario y el concierto de Pole
- Adiós a Víctor Coyote, el eterno joven que hizo de Madrid su gran obra: mucho más que una figura de la Movida