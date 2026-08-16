El Real Madrid saca la artillería pesada y golea al Schalke para cerrar la pretemporada

El Real Madrid se impuso con contundencia frente al Schalke 04 (0-3) en su último encuentro de pretemporada, disputado en el Veltins Arena de Gelsenkirchen (Alemania), con goles de Mbappé, Huijsen y Carlos Espí.

Era el séptimo amistoso para el Schalke 04, después de cuatro victorias y dos derrotas. El Real Madrid, por su parte, cerraba la pretemporada con su cuarto compromiso, tras empatar contra la Fiorentina y ganar al Ferencvaros y al Deportivo.

Mourinho, con casi todos sus futbolistas disponibles después del Mundial y las vacaciones, optó por sacar de inicio a Ibrahima Konaté, haciendo pareja en la zaga con Huijsen, así como por dar minutos juntos a la pareja Vinicius-Mbappé. En el banquillo esperaban hombres como Bellingham, Yan Diomande o Marc Cucurella, a los que los aficionados tenían ganas de ver.

El equipo blanco no necesitó demostrar un dominio aplastante para ponerse por delante en el marcador. En el minuto 6, Kylian Mbappé aprovechó un error en un pase atrás de Schallenberg para interceptar la pelota en la frontal del área y resolver prácticamente a placer ante Karius para hacer el 0-1.

Sin necesidad de controlar la posesión, los muy activos atacantes del Real Madrid generaban peligro cada vez que cruzaban la medular, especialmente si la pelota pasaba por las botas de Arda Güler, revelándose como un gran organizador de juego durante esta pretemporada.

De sus pies nació el segundo tanto para los de Mourinho. En este caso, fue con un córner. El turco botó el saque de esquina desde la izquierda al corazón del área, donde esperaba para cabecear por encima de todos Dean Huijsen. Su remate, inapelable, se coló en la portería de Karius y se convirtió en el 0-2.

El Schalke 04 no tenía respuesta ante la contundencia ofensiva del Madrid. Los de Miron Muslic pudieron irse con un resultado todavía más abultado al descanso, pero Timo Becker estuvo providencial para salvar un disparo cruzado de Vinicius prácticamente sobre la línea de meta.

No cambió la dinámica del encuentro en la segunda mitad. El Real Madrid más vertical de la pretemporada siguió con la mirada puesta en la portería y la puntería afinada. En el minuto 57, una cabalgada de Carreras por la banda izquierda terminó con un centro bombeado al segundo palo, donde esperaba Carlos Espí para cabecear y subir el 0-3 al marcador.

Con un resultado tan abultado, el atractivo de los últimos minutos radicaba en ver el debut de Yan Diomande y Marc Cucurella, que ingresaron al campo con media hora por disputarse. Con muchas interrupciones por el cansancio y las sustituciones, no tuvieron demasiadas opciones de lucirse. Suficiente para que el equipo blanco sumara su tercera victoria y su segunda portería a cero en esta pretemporada.

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El siguiente encuentro de los de Jose Mourinho será el primero oficial de la segunda etapa del entrenador portugués al frente del equipo blanco. El Real Madrid inicia la temporada con su encuentro de la jornada 2 de LaLiga EA Sports, la visita al Espanyol el sábado 22 de agosto (21.30 CEST).