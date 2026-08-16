La ONCE deja un millón de euros en Colmenar Viejo y buscan al dueño del cupón premiado

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad madrileña de Colmenar Viejo, además de en Sevilla, Cádiz y Sitges (Barcelona) y un gran premio de 15 millones en Granada, según ha informado este sábado la organización.

En Colmenar Viejo ya buscan a la persona agraciada con el millón de euros. El cupón premiado ha sido vendido por Raúl Ávila Solís, vendedor de la ONCE, desde uno de sus puntos de venta habituales, situados en la Plaza de la Marina y en el Centro Comercial El Ventanal.

"No me lo puedo creer, qué alegría tan grande", ha señalado el vendedor nada más conocer la noticia. "Seguro que se lo he dado a alguien cercano porque es un número que siempre tengo para los clientes habituales, amigos y gente del bar donde suelo desayunar", ha reconocido emocionado Ávila Solís, para quien se trata del primer gran premio que reparte tras seis años como vendedor de la ONCE.

El millón de euros repartido en Colmenar Viejo se suma a los más de 7,5 millones de euros que repartió el pasado viernes el Cuponazo de la ONCE en distintas localidades de la Comunidad de Madrid. En concreto, el Cuponazo dejó en Barajas 6.360.000 euros, en 10 cupones premiados, uno de ellos agraciado con los seis millones del premio mayor, y otros nueve cupones premiados con 40.000 euros cada uno.

Asimismo, se repartieron 400.000 euros en Collado Villalba, 320.000 euros en Getafe, 240.000 euros en Parla y 200.000 euros en Madrid capital. En total, los sorteos de la ONCE han dejado en la Comunidad de Madrid más de 8,5 millones de euros en 24 horas.

Noticias relacionadas

El Extra de Verano de la ONCE ha puesto en juego un premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón de euros, además de 119 premios de 40.000 euros --a las cinco cifras del número del primer premio-- y 2.270 premios de 1.200 euros, a las cuatro últimas cifras del número del primer premio o a las cinco del número de los diez segundos premios.