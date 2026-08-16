Casi dos millones de turistas podrían salir de noche en Madrid este verano

Cerca de dos millones de turistas podrían salir de noche en Madrid durante su estancia en la capital este verano, según una estimación de la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid. El cálculo parte de las previsiones de llegada de viajeros y de un sondeo realizado por la asociación entre turistas nacionales e internacionales en distintas zonas y establecimientos de ocio de la ciudad durante los últimos fines de semana.

Madrid recibió cerca de 2,9 millones de viajeros durante los meses de verano de 2025. A partir de esa cifra y de la evolución del turismo en la ciudad, Noche Madrid calcula que el número de visitantes podría aproximarse a los tres millones durante el verano de 2026.

Según los resultados de su encuesta, el 64,5% de los turistas consultados afirma que prevé salir de noche muchas veces o todas las noches durante su estancia. Si ese porcentaje se trasladara al conjunto de visitantes previsto para los meses de verano, la cifra se situaría cerca de los dos millones de personas. La encuesta forma parte de Madrid Abierto por Vacaciones, una iniciativa incluida en el proyecto Nightlife in Greater Madrid que desarrolla Noche Madrid con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

Los turistas calculan un gasto medio de 90 euros por salida nocturna en Madrid

El sondeo también analiza el gasto asociado al ocio nocturno. Los participantes estiman que desembolsarán alrededor de 90 euros de media cada vez que salgan por la noche. El 61,9% de los encuestados prevé gastar más de 50 euros por salida, mientras que el 28,6% calcula que superará los 100 euros.

En estas cantidades se incluyen diferentes actividades vinculadas al ocio y la restauración, como cenar, consumir en bares y terrazas, asistir a conciertos o espectáculos y acudir a discotecas y clubes.

Los datos apuntan así a que una parte del gasto de los visitantes se realiza también fuera de las actividades turísticas diurnas y del alojamiento, con impacto en la hostelería, los espectáculos y los establecimientos de ocio.

La vida nocturna de Madrid obtiene una nota media de 8,66 sobre 10

La valoración de la oferta nocturna entre los turistas consultados alcanza una media de 8,66 puntos sobre 10. En concreto, el 85,2% de los participantes le concede una puntuación de 8, 9 o 10.

El aspecto más mencionado es el ambiente abierto y acogedor, señalado por el 53,2% de los encuestados. A continuación aparecen la seguridad, con un 47,6%; la calidad de los clubes y establecimientos de ocio, con un 46,8%; y la facilidad para desplazarse por la ciudad, con un 41,3%.

En cuanto a las actividades preferidas durante una salida nocturna, bailar en una discoteca o club ocupa el primer puesto, con un 76,2% de las respuestas. Le siguen tomar algo en bares o terrazas (61,9%), asistir a propuestas de música en directo (50,8%) y salir a cenar (41,3%).

Conciertos y grandes eventos, entre los factores asociados a la oferta nocturna

El estudio también pregunta a los turistas por los elementos que, a su juicio, pueden contribuir a la proyección de la vida nocturna de Madrid.

El 62,9% señala las grandes citas musicales y las denominadas residencias de artistas, como las vinculadas a Bad Bunny o Shakira. Los festivales aparecen en el 45,2% de las respuestas.

A continuación se sitúan la evolución del turismo en Madrid, mencionada por el 40,3%; la apertura de nuevos clubes, con un 36,6%; y la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, también con un 36,6%.

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La campaña Madrid Abierto por Vacaciones incluye acciones de street marketing, colaboraciones con creadores de contenido, sorteos en redes sociales y difusión en medios de México, Reino Unido, Francia e Italia para dar a conocer la oferta cultural, musical y de ocio de Madrid durante el verano.