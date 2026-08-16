Metro de Madrid supera los 174.000 paquetes transportados con Metropaq y evita 158.000 kilómetros de reparto

La Comunidad de Madrid ha transportado más de 174.000 paquetes a través de Metro durante los primeros ocho meses de funcionamiento de Metropaq, el sistema de logística de última milla que emplea las líneas 3 y 12 para trasladar mercancías. La iniciativa ha permitido evitar más de 158.000 kilómetros de desplazamientos de furgonetas de reparto por las calles de la región.

Más de 174.000 paquetes transportados por Metro de Madrid

El sistema Metropaq ha convertido al suburbano madrileño en el primero del mundo en incorporar una infraestructura logística subterránea para el reparto de paquetería, según la Comunidad de Madrid.

Durante sus primeros ocho meses, el transporte de paquetes a través de la red de Metro ha evitado que las furgonetas de reparto recorran más de 158.000 kilómetros por las calles de la región, con la consiguiente reducción del tráfico en superficie.

La Comunidad de Madrid supera los 174.000 paquetes transportados a través de Metro y evita 158.000 kilómetros de reparto en superficie. / Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid calcula además que el sistema ha permitido evitar la emisión de aproximadamente 39,5 toneladas de CO₂, una cantidad equivalente a la capacidad de absorción anual de cerca de 1.800 árboles.

Según las estimaciones realizadas conforme a la metodología de la Comisión Europea, Metropaq también ha generado un ahorro de 63.200 euros por la reducción de los costes asociados al tráfico, la contaminación del aire, el ruido, las emisiones que afectan al clima y los accidentes de circulación.

Cómo funciona Metropaq en las líneas 3 y 12

El servicio funciona actualmente en dos líneas de Metro de Madrid mediante modelos diferentes. En la Línea 12 (MetroSur) opera desde 2025 un sistema de primera milla desarrollado en colaboración con distintas agencias de GLS del sur de la región.

Este modelo utiliza la red ferroviaria para transportar paquetes y reducir los desplazamientos de vehículos de reparto por carretera.

A este sistema se suma el implantado en la Línea 3, que cuenta con 57 puntos de recogida mediante taquillas inteligentes distribuidas en 19 estaciones entre Moncloa y El Casar.

Las taquillas están disponibles durante las 19 horas de funcionamiento diario de Metro, los 365 días del año, y permiten a los usuarios retirar sus pedidos de manera autónoma mediante un código QR.

Amazon, GLS y SEUR se han incorporado progresivamente a esta modalidad desde el pasado 14 de abril, ampliando las opciones de entrega disponibles para los viajeros. Hasta el 15 de julio, los clientes habían retirado ya más de 15.000 paquetes de estas taquillas.

La Comunidad de Madrid supera los 174.000 paquetes transportados a través de Metro y evita 158.000 kilómetros de reparto en superficie. / Comunidad de Madrid

Embajadores, Ciudad de los Ángeles y Palos de la Frontera, las estaciones con más recogidas

Las estaciones de Embajadores, Ciudad de los Ángeles y Palos de la Frontera son las que concentran un mayor volumen de recogidas de paquetes.

Por días de la semana, los lunes registran la mayor actividad, seguidos de los martes y los jueves. El sistema permite aprovechar la infraestructura del transporte público para trasladar mercancías y facilitar la recogida de pedidos sin incrementar los desplazamientos de vehículos de reparto en superficie.

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Según la Comunidad de Madrid, todo el proceso se desarrolla sin afectar a la frecuencia de los trenes, la calidad del servicio ni la seguridad de los usuarios.