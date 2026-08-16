Este mercado medieval a las afueras de Madrid despedirá el verano con artesanía, talleres, representaciones teatrales y vestidos de época

Los madrileños podrán no tener playa al mar, pero han sido afortunados con el milagro de los mercados. No importa la época del año, lo más seguro es que en alguna parte se está celebrando alguno, y este agosto le toca a Navalcarnero.

El pueblo de Madrid con mercado medieval

Del 28 al 30 de agosto, el pueblo al suroeste de Madrid (40 minutos en coche) recupera su famoso mercado con recreaciones históricas en la XIX edición de su Real Mercado del Siglo de Oro, organizado por La Fragua de Vulcano.

El encuentro será en la Plaza de Segovia y sus vías aledañas, en el casco histórico de la localidad, pero lo que hace este tipo de mercados diferentes es su ambientación temática, una vez más, en conmemoración de la boda real entre el rey Felipe IV y Mariana de Austria.

Las nupcias se celebraron en Navalcarnero el 7 de octubre de 1649 y este evento, retratado por Belisario Corenzio en un fresco que cuelga en las parades del Palacio Real de Nápoles, o quizá la hospitalidad de los vecinos, sirvió para que el pueblo madrileño recibiera el título de Villa Real.

Fresco de la boda entre Felipe IV y Mariana de Austria, celebrada en Navalcarnero / Biblioteca Miguel de Cervantes

Artesanías en un aire barroco declarado Interés Turístico Regional

Todavía se desconoce el programa completo, pero el aire a Barroco español está asegurado. Exhibiciones, teatro y música se pasearán por las calles en un ambiente de época dentro de este mercadillo medieval.

En la Plaza de Segovia, no será extraño ver vestimentas antigües, ya sea de asistentes o de personajes caracterizados mientras interactúan con vecinos y viandantes. Todo ello, para que los madrileños se hagan una idea de cómo era el siglo XVII, sus trabajos, sus artesanías, sus talleres a pie de calle.

Como no puede ser de otra manera, volverán a recrear las nupcias de Felipe IV y Mariana de Austria en el Desfile Real, acompañados de un cortejo y bailes tradicionales, lo que le ha valido para que fuera declarado Interés Turístico Regional.

El mercado medieval abre sus puertas el viernes de 17.00 a 23.00 y sábado y domingo de 11.00 a 23.00 / Epe

Otros mercados medievales

Aunque no son tan populares como El Rastro, este tipo de representaciones históricas traen una tradición legendaria, que ya lleva al lado de los más castizos durante siglos. En Abril, Velilla de San Antonio suele acoger el Gran Mercado Medieval con juegos, talleres, exhibiciones de aves y pasacalles.

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Además, uno de los más grandes, el Mercado Medieval en el Paseo de Recaredo regresa durante cuatro días hasta este domingo 16 de agosto en marco de las Fiestas de Toledo, donde se escucharán tambores y gaitas con espectáculos de fuego y dragones de fondo.