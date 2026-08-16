EDUCACIÓN
Madrid logra que el 97% de sus colegios e institutos mejore sus programas educativos
El balance del Plan Plurianual de Actuación revela una mejora generalizada en los resultados académicos y en la convivencia escolar en la región madrileña
La Comunidad de Madrid ha registrado una mejora tanto de los resultados académicos como de los indicadores que miden la convivencia en los colegios e institutos de la región, de acuerdo con el balance del Plan Plurianual de Actuación de la Inspección Educativa.
Este plan tiene como objetivos reforzar el funcionamiento de los centros educativos, evaluar la práctica docente e impulsar el liderazgo de sus directores.
Durante el curso 2025/26, la Inspección Educativa supervisó la convivencia en 210 centros, la atención a las diferencias individuales en 189 y la organización en otros 169.
Según las conclusiones del balance, en casi la totalidad de los centros analizados se han mejorado los resultados académicos, se han adoptado medidas destinadas a reducir los conflictos y se han establecido mecanismos para combatir el absentismo escolar.
Más proyectos de bilingüismo, excelencia e innovación
Los datos indican que el 97% de los centros incrementó sus proyectos relacionados con el bilingüismo y los programas de excelencia, innovación y mejora de la calidad de la enseñanza.
Además, el 95% aumentó o mantuvo los grupos, mientras que el 92% puso en marcha iniciativas para reforzar la convivencia. Por su parte, el 93% implantó acciones encaminadas a obtener mejores resultados académicos.
El balance de la Inspección Educativa analiza así diferentes aspectos del funcionamiento de colegios e institutos, desde el rendimiento de los alumnos hasta las medidas adoptadas para mejorar la convivencia y atender las diferencias individuales.
Más de la mitad de los nuevos directores alcanza un nivel excelente
La inspección también ha analizado durante los últimos cuatro años el funcionamiento de 163 colegios e institutos públicos cuyos directores ejercían el cargo por primera vez.
Según esta evaluación, más del 50% de estos profesionales alcanzó un nivel excelente al superar de forma positiva más del 90% de los indicadores estudiados.
La Inspección Educativa es un servicio independiente y autónomo encargado de velar por la garantía de los derechos y el cumplimiento de las leyes y los deberes de quienes participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su actividad busca garantizar el adecuado funcionamiento de colegios e institutos y la atención a los alumnos.
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