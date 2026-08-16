El embalse de San Juan y otras tres zonas de Madrid contarán con 52 controles sanitarios hasta septiembre

La Comunidad de Madrid realizará este verano 52 controles sanitarios en las cuatro zonas naturales de la región autorizadas para el baño, con el objetivo de vigilar la calidad del agua y reforzar la seguridad de los usuarios. La temporada de baño se prolongará hasta el próximo 15 de septiembre.

Los cuatro espacios naturales autorizados para el baño en la Comunidad de Madrid cuentan con el permiso de la Unión Europea. Se trata del Embalse de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias, en las áreas de El Muro y Virgen de la Nueva; la Playa del Alberche, en Aldea del Fresno; Las Presillas, en Rascafría; y Los Villares, en Estremera.

Las labores de vigilancia corresponden a técnicos de la Subdirección General de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental de la Consejería de Sanidad, con el apoyo del Laboratorio Regional de Salud Pública y bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Pública.

Análisis de la calidad del agua

Los controles incluyen análisis para descartar contaminación microbiológica y comprobaciones de las condiciones higiénico-sanitarias y de calidad del agua, de acuerdo con las directrices europeas.

Los resultados actualizados pueden consultarse en la información habilitada por la Comunidad de Madrid sobre las zonas de baño.

Además, una vez controlados los incendios ocurridos en la Sierra Oeste, se realizaron análisis en los puntos de muestreo del Embalse de San Juan y de la Playa del Alberche. El resultado determinó que el agua era apta para el baño.

Riesgos de bañarse en zonas no autorizadas

El Ejecutivo autonómico recuerda que bañarse en espacios no autorizados puede entrañar riesgos para la salud por la posible presencia de microorganismos nocivos.

A estos peligros se suman las corrientes, los desniveles, los objetos sumergidos y otras condiciones que pueden incrementar el riesgo de ahogamientos, golpes, cortes o quemaduras.

En las zonas autorizadas, la Comunidad de Madrid recomienda extremar las precauciones con los menores, que deben permanecer vigilados en todo momento.

Protección frente al sol y prevención de accidentes

Entre las recomendaciones para disfrutar de las zonas de baño con seguridad figuran evitar exposiciones prolongadas al sol, utilizar protección solar adecuada —especialmente en el caso de los niños—, hidratarse con frecuencia y no abusar de las bebidas alcohólicas.

También se aconseja entrar en el agua de forma gradual, sobre todo después de haber tomado el sol o realizado ejercicio físico.

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Para prevenir accidentes, el Gobierno regional recomienda comprobar previamente la profundidad del agua, evitar las zambullidas en zonas poco profundas o desde alturas elevadas y no saltar ni bucear en aguas turbias, donde pueden no ser visibles otros bañistas, rocas u objetos sumergidos.