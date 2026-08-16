Alumnos del IES La Cabrera lanzaron un globo a la estratosfera con cámaras y sensores para observar el eclipse

Estudiantes del Aula de Enriquecimiento del Instituto de Educación Secundaria (IES) La Cabrera lanzaron el pasado miércoles un globo sonda a la estratosfera equipado con cámaras y sensores con el objetivo de obtener imágenes del histórico eclipse solar desde gran altitud y registrar diferentes parámetros atmosféricos.

Según ha informado la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en un comunicado, la iniciativa se desarrolló en Arcones (Segovia), uno de los puntos oficiales de observación del eclipse en la provincia, en el marco de la jornada organizada por el Ayuntamiento de La Cabrera, con un programa de actividades de divulgación científica dirigido a toda la comunidad educativa y al público asistente.

El lanzamiento forma parte del proyecto nacional Misión Globo Sonda, y estuvo destinado también al estudio del comportamiento de los muones, partículas generadas cuando la radiación cósmica procedente del espacio interactúa con la atmósfera terrestre.

El alumnado del IES La Cabrera participó activamente en todas las fases del proyecto: planificación de la misión, integración de instrumentos científicos, preparación del lanzamiento, análisis posterior de los datos y divulgación de los resultados.

Además, el centro educativo ofreció una serie de actividades abiertas al público, entre ellas la observación segura del Sol mediante telescopio con filtro solar, sistemas de proyección y gafas homologadas, así como una exposición divulgativa sobre la historia de los eclipses elaborada por el propio alumnado.

Para el IES La Cabrera, esta iniciativa representa una forma de entender la educación basada en el aprendizaje por proyectos, la investigación y la colaboración con instituciones científicas, contando con el eclipse total de Sol como "una oportunidad excepcional" para demostrar que el alumnado puede participar en investigaciones reales y contribuir a proyectos científicos de interés.

Un proyecto educativo de alcance nacional

Esta acción forma parte de Misión Globo Sonda, un proyecto colaborativo de ciencia ciudadana en el que participan asociaciones astronómicas, centros educativos, universidades, planetarios y entidades de divulgación científica de toda España.

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La iniciativa está coordinada por la Agrupación Astronómica de Madrid (AAM); la Asociación Hespérides de Ciencia y Tecnología; el Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila (GOAA); y cuenta con el auspicio de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE).