Un joven de 21 años muere en un accidente de furgoneta en la M-404, en Chinchón

Un joven de 21 años ha muerto y otros tres han resultado heridos leves en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 56 de la carretera M-404, a la altura de Chinchón, después de que la furgoneta en la que viajaban sufriera una salida de vía. Los sanitarios del SUMMA 112 desplazados hasta el lugar únicamente han podido confirmar su fallecimiento debido a las lesiones mortales que presentaba.

En el vehículo viajaban otros tres jóvenes de aproximadamente la misma edad. Dos mujeres y el conductor de la furgoneta han resultado heridos leves.

Intervención de los servicios de emergencia

Efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid han intervenido en el lugar del siniestro para realizar labores de prevención, mientras que el SUMMA 112 ha enviado también a un psicólogo para prestar asistencia tras el accidente.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la salida de vía de la furgoneta.