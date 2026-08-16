Javier Rueda, CEO de La Máquina: "Cuanto más lleno, más pérdida", la frase que explica el gran reto de la hostelería madrileña

Madrid vive con el apetito disparado. Abre restaurantes, los convierte en plan, los sube a redes, los llena durante semanas y después decide si aquello era una moda o una casa a la que merece la pena volver. En esa ciudad que come deprisa, reserva con antelación (especialmente en fin de semana) y cambia de restaurante con la misma facilidad con la que cambia de barrio, Grupo La Máquina juega otra partida.

El Jardín de La Máquina, una de las casas de Grupo La Máquina en Moncloa-Aravaca. / Cedida

No compite en la liga del impacto fácil ni en la del concepto diseñado para hacer ruido unas semanas. Su fórmula es más sobria, pero también más exigente: elegir bien el producto, tratarlo con oficio, cuidar la sala y mantener ese estándar servicio tras servicio, aunque detrás funcione una maquinaria enorme que el cliente nunca debería percibir. La Máquina abrió su primer restaurante en 1982 y hoy suma 18 restaurantes entre Madrid y Málaga, cerca de 700 empleados y alrededor de 65.000 servicios mensuales. Son cifras de gran operador. De empresa grande. De grupo con músculo. Pero Javier Rueda, CEO de La Máquina, baja rápido el balón al suelo. Para él, el negocio empieza mucho antes de que el cliente se siente. "El actor principal es la materia prima", resume a El Periódico de España.

Ahí está la clave. En una capital donde el restaurante también puede ser escenario, escaparate, coctelería, photocall o experiencia inmersiva, La Máquina sigue defendiendo una idea muy concreta de hostelería: producto, oficio y regularidad.

Arroz en Casa Nemesio, una de las casas de Grupo La Máquina en Madrid. / Cedida

La Máquina no necesita disfrazarse de novedad para seguir funcionando. Su carta habla un idioma reconocible: pescados, arroces, mariscos, verduras, callos, fabes o su gran cocido madrileño. Cocina española sin complejo. Cocina de producto sin nostalgia impostada. Cocina para repetir.

Ese es uno de los grandes secretos del grupo: que el cliente pueda volver varias veces sin sentir que está comiendo siempre lo mismo, pero también sin perder de vista dónde está. Porque La Máquina no quiere sonar a cadena. Quiere sonar a casa.

El Jardín de La Máquina, una de las propuestas de Grupo La Máquina en Madrid. / Cedida

Y eso, en el Madrid actual, tiene más mérito del que parece. La capital se ha llenado de operadores jóvenes, grupos con músculo inversor, restaurantes con interiorismos milimétricos y conceptos pensados casi para nacer virales. La Máquina, en cambio, se mueve en otro territorio: el de las marcas que no viven del golpe de efecto, sino de la confianza. El reto no es llamar la atención una noche. Es seguir llenando cuando ya ha pasado la novedad.

La patata como declaración de principios

La obsesión por el producto en La Máquina no se queda en el pescado noble ni en el marisco. Baja al detalle. A lo aparentemente humilde. A la patata. Rueda cuenta que el grupo trabaja con varios proveedores para un mismo producto, compara, prueba y vuelve a probar hasta encontrar el punto. Y lo explica con uno de los platos más reconocibles de la casa: la ensaladilla rusa. "Desde el momento en que decidimos que en todas nuestras casas tenía que haber ensaladilla rusa de La Máquina, la hemos mantenido con nuestra esencia", explica.

Platos de Grupo La Máquina, una de las casas históricas de la hostelería madrileña. / Cedida

La frase puede parecer sencilla, pero encierra una forma de entender el negocio. En una gran marca hostelera, la identidad no siempre está en el plato más caro ni en el producto más espectacular. A veces está en que una ensaladilla sepa igual de bien hoy que dentro de un mes. En que la patata sea la adecuada. En que la textura funcione. En que el cliente reconozca la casa antes incluso de mirar la carta.

En Madrid, donde hay tanta oferta que la fidelidad se gana casi plato a plato, esos detalles pesan. Y mucho.

Una empresa familiar frente al vértigo del crecimiento

La Máquina ha crecido, pero no quiere crecer de cualquier manera. En un momento en el que los fondos y grandes operadores miran cada vez con más interés la restauración tradicional, Rueda reivindica otro ritmo, otra manera de avanzar. "Es una empresa familiar y tiene vocación de seguir siendo familiar", sostiene.

No es una frase menor. En la hostelería madrileña actual, crecer puede ser una bendición o una trampa. Más locales significan más visibilidad, más servicios, más compras y más capacidad de marca. Pero también más estructura, más presión, más riesgo y más dificultad para mantener intacto aquello que hizo reconocible al grupo.

La Máquina no parece jugar a abrir por abrir. Su desafío pasa por encontrar locales que encajen, cuidar el producto, sostener el servicio, controlar costes y no romper el pacto con un cliente que sabe exactamente qué espera cuando entra en uno de sus restaurantes.

Porque una cosa es tener restaurantes. Otra, bastante más complicada, es sostener una marca durante más de cuatro décadas sin que pierda alma.

El margen, ese aguafiestas

Desde fuera, la foto de la hostelería madrileña tiene brillo: salas llenas, terrazas vivas, reservas complicadas, aperturas constantes. Desde dentro, la foto tiene otra palabra escrita en grande: margen.

Rueda lo resume con una frase que corta cualquier euforia de golpe: "Cuanto más lleno, más pérdida". Dicho así, suena casi brutal. Pero es una de las verdades incómodas del sector. Un restaurante lleno no siempre es un restaurante rentable. Si el coste de producto, personal, alquiler, energía y estructura no está bien ajustado, llenar la sala puede no bastar. Incluso puede empeorar el problema.

Ahí está una de las grandes tensiones del momento. Madrid come mucho, sí. Pero Madrid también exige mucho. El cliente quiere buen producto, buen servicio, ambiente, precio razonable y una experiencia que justifique volver. Y todo eso sucede en una ciudad cara, competida y cada vez más profesionalizada. Por eso el éxito ya no se mide solo en mesas ocupadas. Se mide en algo menos visible y mucho más decisivo: que las cuentas salgan.

Es una empresa familiar y tiene vocación de seguir siendo familiar Javier Rueda — CEO del Grupo La Máquina

El otro gran reto no está en la carta, sino en las personas. Rueda sitúa la falta de profesionales, especialmente en sala, como uno de los problemas más importantes del sector. Y en un grupo como La Máquina, donde el servicio forma parte de la identidad, eso no es un detalle operativo. Es parte del producto. Un camarero no solo lleva platos. Lee la mesa, mide los tiempos, recomienda, resuelve, acompaña y puede convertir una comida correcta en una experiencia a la que apetece volver. En una casa de producto, la sala no es decorado. Es oficio.

Un camarero sirve una copa de vino blanco de una de las denominaciones de origen (DO) catalanas. / GHB E INCAVI - Archivo

Madrid ha crecido mucho como plaza gastronómica, pero también ha tensado la búsqueda de talento. Hay más restaurantes, más competencia y más necesidad de equipos formados. La batalla ya no es solo por el cliente. También es por quien lo atiende.

El lujo de que el cliente vuelva

La Máquina no vive de la nostalgia. Tampoco necesita parecer lo que no es. Su sitio está en un equilibrio cada vez más valioso: ser una casa con historia sin sonar antigua, tener tamaño de grupo sin parecer una cadena y defender el producto sin convertirlo en discurso vacío.

Ese equilibrio explica buena parte de su vigencia. En una ciudad donde abrir se ha convertido casi en deporte, La Máquina recuerda que la verdadera prueba empieza después de la inauguración. Cuando ya no hay novedad. Cuando el cliente compara. Cuando los costes aprietan. Cuando la mesa tiene que llenarse otra vez.

Ahí es donde se ve si un grupo tiene fondo. Y La Máquina juega con una receta que parece sencilla, pero no lo es: materia prima, proveedores, sala, oficio y regularidad. Una fórmula menos vistosa que un neón o una campaña de apertura, pero mucho más difícil de copiar.

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Porque en Madrid, entre tanto restaurante nuevo, todavía hay una manera muy poderosa de destacar: que el cliente coma bien, pague con sentido y quiera volver.