Harry Potter vuelve a los cines de Madrid: fechas y salas para regresar a Hogwarts en pantalla grande

Volver a Hogwarts siempre funciona. Y este verano, los seguidores de Harry Potter tendrán una nueva excusa para hacerlo en pantalla grande. La saga regresará a los cines de toda España del 28 de agosto al 1 de septiembre, con entradas ya disponibles en numerosas salas de la Comunidad de Madrid.

La iniciativa ha sido anunciada por Warner Bros España a través de su cuenta en X, donde ha animado a los fans a consultar su cine más cercano: "Volver a Hogwarts siempre es una buena idea. Harry Potter regresa a los cines de toda España del 28 de agosto al 1 de septiembre. ¡Entradas ya a la venta! Consulta tu cine más cercano y no te quedes sin la tuya".

El regreso permitirá a varias generaciones de espectadores reencontrarse con el universo creado por J. K. Rowling, volver a acompañar a Harry, Ron y Hermione y revivir en pantalla grande algunos de los escenarios más reconocibles de la saga, como Hogwarts, el callejón Diagon o la estación de King's Cross.

Salas de cine para regresar al mundo mágico

En Madrid capital, las proyecciones llegarán a salas como Cibeles de Cine, Cine Yelmo Luxury Palafox, Cines Embajadores Río, Cinesa La Gavia, Cinesa Las Rosas, Cinesa Manoteras, Cinesa Méndez Álvaro, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Minicines Vaguada, mk2 Palacio de Hielo, Odeón Multicines Alcalá Norte, Verdi Madrid, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul y Yelmo Cines Plenilunio.

La cita con el mundo mágico también se extenderá por buena parte de la región. Habrá pases en Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Arroyomolinos, Collado Villalba, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Majadahonda, Parla, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes y Torrejón de Ardoz.

Entre las salas participantes figuran Cine Quadernillos, Cinesa Moraleja, Kinépolis Diversia, X-Madrid, Yelmo Cines Tres Aguas, Cinesa Xanadú, Yelmo Cines Planetocio, Cinesa Loranca, Cinesa Nassica, Cinesa Parquesur, Odeón Multicines Sambil, Cinesa Equinoccio, Spazio Cines, Ocine Plaza Éboli, Kinépolis Madrid Ciudad de la Imagen, Yelmo Cines Rivas Futura, Cinesa Las Rozas, Yelmo Cines Plaza Norte 2, Cinesa Oasiz y Yelmo Cines Parque Corredor.

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La vuelta de Harry Potter a los cines se plantea así como uno de los planes nostálgicos de final de verano en Madrid: cinco días para regresar a Hogwarts, esta vez no desde el sofá, sino desde una butaca de cine.