INCENDIO FORESTAL
El dispositivo madrileño de 40 efectivos y 15 vehículos llega a Huesca para colaborar en la extinción del grave incendio de Peñas de Riglos
El dispositivo está formado por miembros del ERICAM y Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid y cuenta también con personal médico
La Comunidad de Madrid ha movilizado este domingo un dispositivo formado por 40 efectivos y 15 vehículos para colaborar en las tareas de control y extinción del incendio forestal de Peñas de Riglos, en Huesca, que ha afectado ya a varios miles de hectáreas.
El contingente madrileño ha partido durante la mañana en dirección a la provincia de Huesca para prestar apoyo en el operativo desplegado contra el incendio forestal que afecta a Peñas de Riglos.
Según ha explicado Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, los efectivos desplazados pertenecen al ERICAM y a los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid.
"Un dispositivo de 40 personas y 15 vehículos de la Comunidad de Madrid, del Ericam y también de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid han partido esta mañana a dirección a la provincia de Huesca para colaborar en las tareas de control y extinción del incendio forestal que está afectando a la localidad de Peñas de Rigos y que lleva ya varios miles de hectáreas afectadas", ha señalado Chivite.
Llegada prevista durante la tarde
La previsión es que el dispositivo madrileño llegue a la zona afectada por el incendio a lo largo de la tarde y pueda comenzar entonces los trabajos de apoyo a las labores de extinción.
"Se espera que a lo largo de la tarde el dispositivo pueda llegar hasta el lugar y comience a trabajar en un área concreta después de recibir las indicaciones del puesto de mando avanzado que se encarga de la dirección de extinción del incendio", ha añadido el portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Una vez en Huesca, los profesionales contactarán con el puesto de mando responsable de coordinar el operativo, que determinará el área concreta en la que deberán intervenir. El contingente desplazado desde Madrid dispone tanto de personal médico como de especialistas en extinción de incendios.
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