NATIVIDAD
La última madrileña en nacer se llama Sua: vino al mundo en una ambulancia del Samur
La madre, de 36 años, comenzó con contracciones cuando se dirigía al hospital y el parto se precipitó tras ser atendida por los sanitarios
Una mujer de 36 años ha dado a luz a su quinto hijo en una UVI móvil del Samur-Protección Civil cuando era trasladada a un hospital de Madrid, según ha informado Emergencias Madrid. La recién nacida, llamada Sua —fuego, en euskera—, nació sin complicaciones y permaneció piel con piel con su madre desde los primeros minutos.
El parto se precipitó dentro de la ambulancia
La mujer se encontraba de camino al hospital cuando las contracciones se intensificaron. Según el relato difundido por los servicios de emergencias, pidió ayuda mientras se encontraba en una parada de autobús y hasta el lugar se desplazó una unidad del Samur-Protección Civil.
Durante la asistencia, los sanitarios comprobaron que el parto estaba avanzado. Una vez dentro de la ambulancia, la mujer comenzó a tener nuevas contracciones y el bebé empezó a coronar, por lo que el equipo tuvo que atender el nacimiento antes de llegar al hospital.
El parto vaginal transcurrió sin dificultades. La recién nacida presentaba buen color y comenzó a llorar inmediatamente después de nacer. Los sanitarios cortaron posteriormente el cordón umbilical y colocaron a la pequeña piel con piel sobre su madre.
Según explicó el enfermero Carlos, uno de los profesionales que participó en la intervención, la niña se enganchó enseguida a su madre y ambas se encontraban en buen estado tras el nacimiento.
Sua, "fuego" en euskera
Emergencias Madrid ha compartido también imágenes del momento y ha explicado que la pequeña se llama Sua, una palabra que significa fuego en euskera.
"Sua (fuego, en euskera) ha nacido de camino al hospital en una UVI de @SAMUR_PC. Preciosa, sonrosada y #pielconpiel con su madre desde el primer momento. Nuestra enhorabuena para la madre. Y bienvenida, Sua", ha señalado el servicio de emergencias.
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