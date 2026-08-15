Clasificación internacional universitaria
Ránking de Shanghái: la Complutense escala entre las 300 mejores del mundo y Madrid mantiene cinco universidades en el 'top 1.000'
La Rey Juan Carlos regresa a la clasificación y la Carlos III desaparece del listado
El prestigioso ránking anual de Shanghái, que clasifica a las universidades de todo el mundo principalmente en función de su producción científica, deja este año buenas noticias para la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El centro madrileño escala un peldaño y pasa de la horquilla 301-400 a situarse entre las 201 y 300 mejores universidades del mundo, convirtiéndose además en una de las mejor posicionadas de España.
Madrid mantiene así cinco universidades entre las 1.000 mejores del mundo, aunque con cambios respecto al año pasado. Junto a la Complutense aparece la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que se mantiene en el tramo 301-400. La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) también mejora y pasa del 601-700 al 501-600, mientras que la Universidad de Alcalá (UAH) retrocede de la franja 701-800 a la 801-900.
La principal novedad está en la parte baja de la clasificación: la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) regresa al listado y se coloca en el tramo 901-1.000, mientras que la Universidad Carlos III de Madrid, que el año pasado ocupaba esa misma horquilla, desaparece esta vez de las mil primeras. En 2025, Madrid contaba igualmente con cinco centros en el listado, aunque entonces la Carlos III ocupaba el lugar que ahora toma la Rey Juan Carlos.
Con estos resultados, Madrid es la segunda comunidad autónoma con mayor presencia en el ránking, con cinco universidades, solo por detrás de Cataluña, que suma seis. En el conjunto de España, la Universidad de Barcelona continúa como la mejor situada, en la horquilla 151-200, mientras que la Complutense comparte el siguiente escalón, 201-300, con la Autónoma de Barcelona.
Harvard, Stanford y el MIT
La clasificación internacional vuelve a estar encabezada por Harvard, seguida de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). El Academic Ranking of World Universities (ARWU) analiza cada año más de 2.500 instituciones y publica las 1.000 mejor clasificadas. Entre sus indicadores figuran los profesores y antiguos alumnos galardonados con premios Nobel o medallas Fields, los investigadores más citados, los artículos publicados en Nature y Science, las publicaciones indexadas y el rendimiento académico por investigador.
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