POLÍTICA
Ortega Smith afronta el curso con "ilusión" propia de quien "antepone el servicio público frente a los intereses de partido"
Javier Ortega Smith expresa su compromiso con el servicio público madrileño en el arranque del nuevo curso político tras su paso a no adscrito
EP
El concejal no adscrito Javier Ortega Smith ha asegurado que afronta el nuevo curso político con la "ilusión" propia de quien "antepone el servicio público frente a los intereses de partido" en un mensaje indirecto a sus excompañeros de Vox.
Ortega ha acudido a la entrega de las Palomas de Bronce de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid cuando se ha formalizado el paso a no adscritos de sus compañeros Ignacio Ansaldo y Carla Toscano.
Afronta el curso político que arranca en septiembre "con la misma determinación y con la misma ilusión" con la que lo hizo el primer día que tomó su acta de concejal, en 2019.
"Es la ilusión del servicio público", ha declarado desmarcándose de quien de quienes "anteponen los intereses particulares o incluso los intereses de un partido frente a los de los madrileños". Volverá "con esa misma ilusión, con esas ganas de trabajar y con las ganas de ser útiles a todos los madrileños".
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