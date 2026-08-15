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Metro de Madrid impulsa la accesibilidad en Duque de Pastrana con soluciones táctiles y digitales

Seis pantallas dinámicas, tres murales y el sistema Visualfy se incorporarán para reforzar la accesibilidad universal y la información para todos los usuarios

Archivo - Andén de la estación de Metro de Barrio del Puerto , a 8 de julio de 2024, en Coslada, Madrid (España).

Archivo - Andén de la estación de Metro de Barrio del Puerto , a 8 de julio de 2024, en Coslada, Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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Gloria Barrios

Madrid

Metro de Madrid quiere convertir la estación de Duque de Pastrana, en la Línea 9, en un espacio de referencia en accesibilidad. Para ello, instalará una maqueta accesible en relieve en el vestíbulo de entrada y placas informativas integradas en los pasamanos que ayudarán a las personas con discapacidad visual a conocer la distribución del espacio y orientarse durante sus desplazamientos.

Estos elementos forman parte de la intervención gráfica, artística y digital que la compañía ha sacado a licitación por 1.282.192,45 euros, según consta en el Portal de Contratación Pública regional.

La maqueta permitirá explorar mediante el tacto la configuración de la estación antes de recorrerla, identificar sus principales espacios y comprender los itinerarios. Para ello, utilizará diferentes texturas y relieves que permitirán reconocer las conexiones.

Mejorar la orientación dentro de Duque de Pastrana

Metro justifica la actuación por las limitaciones que presenta actualmente la configuración de Duque de Pastrana en términos de "legibilidad espacial y comunicación accesible".

Según la memoria del contrato, consultada por Europa Press, la intervención pretende mejorar la orientación de los viajeros, favorecer una comprensión "más clara y universal" de la estación y garantizar una experiencia inclusiva para todos los usuarios.

El proyecto adquiere especial relevancia por la proximidad de las sedes de la Fundación ONCE y del Grupo Social ONCE. Metro considera que esta circunstancia convierte el entorno en un espacio estratégico para implantar soluciones avanzadas de accesibilidad universal, comunicación visual, recursos táctiles y sistemas digitales.

Seis pantallas, tres murales y avisos accesibles

La actuación irá más allá de la maqueta en relieve y las placas de los pasamanos. La licitación contempla también el vinilado integral de vestíbulos, pasillos, andenes y otros elementos singulares de la estación.

Además, está previsto el diseño, fabricación e instalación de tres murales escultóricos, así como la colocación de seis pantallas dinámicas, con sus correspondientes soportes estructurales y alimentación eléctrica.

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Duque de Pastrana incorporará asimismo el sistema Visualfy, destinado a trasladar avisos e información a las personas con discapacidad auditiva y reforzar así la accesibilidad de la estación.

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