Cortes de agua este sábado en Valdeolmos-Alalpardo: estas son las viviendas afectadas

El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo ha informado de cortes intermitentes en el suministro de agua este sábado en el pozo de Miraval, que afectan a varias viviendas del municipio. Según ha comunicado el Consistorio, las interrupciones en el abastecimiento se producen desde las 8.00 horas.

Viviendas afectadas por el corte de agua

En concreto, el corte afecta a las viviendas situadas en Cruz del Sur, 9; Acuario, 6; Aldebarán, 34; y Cruz del Sur, 15.

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El Ayuntamiento ha señalado que el suministro de agua se restablecerá "lo antes posible", aunque no ha indicado una hora aproximada para la normalización del servicio.