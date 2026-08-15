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EL TIEMPO

Madrid activa el aviso amarillo por tormentas este sábado con posibilidad de granizo

La alerta de la Aemet estará vigente entre las 14.00 y las 22.00 horas y prevé precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, además de fuertes rachas de viento

Archivo - Una mujer pasea bajo la lluvia, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). Como apuntaba la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid han bajado las temperaturas máximas y ahora rondan los 30º y 34º grados

Archivo - Una mujer pasea bajo la lluvia, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). Como apuntaba la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid han bajado las temperaturas máximas y ahora rondan los 30º y 34º grados / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

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Gloria Barrios

Madrid

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) ha trasladado a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid el aviso amarillo por tormentas previsto para este sábado, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

El aviso se basa en la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y permanecerá vigente desde las 14.00 hasta las 22.00 horas del sábado.

Hasta 15 milímetros de lluvia en una hora

Según la previsión de la Aemet, las precipitaciones podrán dejar acumulaciones de hasta 15 milímetros en una hora.

Además de las lluvias, las tormentas previstas en la Comunidad de Madrid podrán estar acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo durante el periodo en el que permanezca activo el aviso amarillo.

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