Madrid activa el aviso amarillo por tormentas este sábado con posibilidad de granizo

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) ha trasladado a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid el aviso amarillo por tormentas previsto para este sábado, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

El aviso se basa en la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y permanecerá vigente desde las 14.00 hasta las 22.00 horas del sábado.

Hasta 15 milímetros de lluvia en una hora

Según la previsión de la Aemet, las precipitaciones podrán dejar acumulaciones de hasta 15 milímetros en una hora.

Además de las lluvias, las tormentas previstas en la Comunidad de Madrid podrán estar acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo durante el periodo en el que permanezca activo el aviso amarillo.

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