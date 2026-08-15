LaLiga se juega en la capital: así afrontan la temporada los cuatro equipos de primera de la región

LaLiga comienza este fin de semana y lo hace con cuatro equipos madrileños en Primera División. Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Getafe afrontan una nueva temporada con objetivos muy diferentes y con varias cuestiones por resolver después de un verano marcado por los cambios en sus plantillas y banquillos. En este regreso a La Liga, la Comunidad de Madrid vuelve a ser la que más representantes aporta al campeonato. A continuación, analizamos las plantillas, dinámicas y objetivos de los cuatro clubes madrileños.

Calendario 1ª jornada 2026/27 para los equipos madrileños

Alavés – Getafe. (15/08).

Sevilla – Rayo Vallecano. (15/08).

Atlético de Madrid – Málaga. (19/08).

RCD Espanyol – Real Madrid. (22/08).

El Madrid se encomienda a Mourinho

Buena parte de los focos en este arranque de temporada se centrarán en el nuevo Real Madrid de José Mourinho. El técnico portugués regresa al conjunto blanco trece años después de su adiós. Las elecciones a la presidencia del Real Madrid y la posterior victoria de Florentino Pérez propiciaron la vuelta de The Special One para devolver al club a la senda de los títulos tras dos años para olvidar. Ni Carlo Ancelotti, ni Xabi Alonso, ni Álvaro Arbeloa han sido capaces de hacer funcionar a un equipo que aun reclama la figura de un mediocentro. Tras la negativa de Rodri, el club podría incorporar otro futbolista en dicha demarcación, pero por el momento resulta poco probable. El técnico portugués tendrá a su disposición una nómina de incorporaciones de primer nivel, con Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Carlos Espí y Yan Diomande como principales novedades.

Más allá de los nombres, el gran reto de Mourinho será dar forma a un equipo capaz de competir de nuevo por el campeonato y, al mismo tiempo, encontrar el equilibrio entre el enorme talento ofensivo de la plantilla y la solidez que pretende imprimir el técnico. El portugués llega con la misión de recuperar una identidad reconocible, construir una nueva cultura de trabajo y sacar el máximo rendimiento a jugadores como Vinícius, Mbappé, Bellingham, que hasta la fecha no han sido capaces de rendir juntos. El inicio liguero se hará esperar para los blancos por la participación de muchos de sus futbolistas en el Mundial, por lo que tendrán unos días adicionales para terminar de preparar el estreno ante el Espanyol del próximo 22 de agosto. Antes, Mourinho tendrá una última prueba frente al Schalke 04 en el cierre de la pretemporada.

Real Madrid 2026/27 Entrenador: José Mourinho. Presidente: Florentino Pérez. Altas: Konaté, Bernardo, Dumfries, Espí, Diomande y Cucurella. Bajas: Carvajal, Ceballos, Alaba, Fran García, Mastantuono y Gonzalo. Temporadas en La Liga: 95. Estadio: Santiago Bernabéu. Clasificación temporada 2025/26: 2º clasificado.

Una reconstrucción para volver a competir por todo

El Atlético de Madrid inicia la temporada 2026/27 aún con la incógnita de saber si Julián Alvarez formará parte de la plantilla en los próximos meses. La postura del conjunto rojiblanco es clara, pero el futbolista ya manifestó su deseo de abandonar el club. Con o sin Julián, el que sí estará será Diego Pablo Simeone, que arranca su 15ª temporada completa en el Atlético de Madrid. El equipo del técnico argentino terminó cuarto en LaLiga la pasada temporada y vuelve a partir con el objetivo de acercarse a Real Madrid y Barcelona, aunque lo hace después de un verano de cambios importantes. La salida de Antoine Griezmann, máximo goleador histórico del club, marca el final de una etapa y obliga a buscar nuevos referentes en ataque. En el capítulo de incorporaciones, el club ya ha cerrado las llegadas de Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand y Kang-in Lee, tres fichajes destinados a reforzar diferentes zonas del equipo.

El reto principal para Simeone será volver a construir un equipo reconocible, que necesita dar un paso al frente tras una temporada irregular. La derrota en la final de Copa del Rey y el adiós a la Champions en las semifinales privaron al Atlético de tocar metal. Simeone deberá encontrar la fórmula para construir un conjunto más equilibrado, con Julián Álvarez como principal referencia ofensiva tras la marcha de Griezmann y con jugadores como Pablo Barrios o Ademola Lookman llamados a asumir un mayor protagonismo, tras un final de temporada gris por parte de ambos. A ello se suma la necesidad de terminar de completar la plantilla en las últimas semanas de mercado, especialmente en defensa, donde todo hace indicar que se producirá la llegada del Cuti Romero.

Atlético de Madrid 2026/27 Entrenador: Diego Pablo Simeone. Presidente: Enrique Cerezo. Altas: Grimaldo, Hjulmand, Kang-in Lee, Lemar y Carlos Martín. Bajas: Griezmann, Nahuel Molina, Lenglet, Nico González, Moldovan y Thiago Almada. Temporadas en La Liga: 89. Estadio: Riyadh Air Metropolitano. Clasificación temporada 2025/26: 4º clasificado.

‘Eurorreto’ para Bordalás

La temporada pasada del Getafe de José Bordalás desembocó en una histórica clasificación a Conference que bien podría condicionar esta próxima temporada. El séptimo puesto alcanzado el pasado campeonato le permitió regresar a Europa y disputar la fase previa de la Conference League, un premio que eleva las expectativas para un equipo que mantiene a José Bordalás en el banquillo después de que el técnico renovara su contrato hasta 2028. Los azulones afrontan su debut liguero este sábado antes de medirse al Partizan en la eliminatoria previa de Conference, que le otorgaría un puesto en la fase final de la competición. El proyecto azulón, sin embargo, ha tenido que asumir una profunda remodelación durante el verano, con las salidas de jugadores importantes como Luis Milla, Mauro Arambarri y Juan Iglesias. Para compensarlas, el club ha incorporado futbolistas como Martín Satriano, Zaid Romero y Johan Mojica, además del reciente regreso de Enes Ünal.

La eliminatoria a doble partido frente al conjunto serbio marcará en buena medida la temporada de los getafenses en caso de conseguir la clasificación definitiva. Mantener el nivel competitivo del equipo al mismo tiempo que afronta por primera vez en varios años el desgaste de jugar tres competiciones no será un asunto menor para el técnico alicantino. La temporada arrancará para el Getafe con el duro mazazo sufrido tras la lesión de Uche. El nigeriano regresaba al conjunto del sur de Madrid tras un año en el Crystal Palace, pero sufrió una aparatosa lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante toda la temporada. Un futbolista emblema para José Bordalás, que no podrá representar los colores azulones por un tiempo. El estreno liguero llegará este sábado en Mendizorroza frente al Alavés, en el partido que da el pistoletazo de salida al campeonato, con el objetivo de empezar a demostrar que el séptimo puesto del curso pasado no fue un hecho aislado.

Getafe 2026/27 Entrenador: José Bordalás. Presidente: Ángel Torres. Altas: Mario Martín, Satriano, Uche, Neyou, Boselli, Zaid Romero, Valou, Terrats, Andrés García, Orel Mangala, Sazonov, Enes Ünal y Johan Mojica. Bajas: Diego Rico, Duarte, Juan Iglesias, Arambarri, Birmancevic, Luis Vázquez, Kamara, Liso, Nyom, Luis Milla, Peter y Coba. Temporadas en La Liga: 22. Estadio: Coliseum. Clasificación temporada 2025/26: 7º clasificado.

Arranca la etapa post-Iñigo Pérez

El Rayo Vallecano afronta la temporada 2026/27 después de cerrar uno de los cursos más exitosos de su historia. El equipo de Íñigo Pérez conquistó Europa y se regaló un octavo puesto que cerca estuvo de significar una nueva clasificación a Conference. El capitán general de este equipo, Iñigo Pérez, dejó el banquillo después de dos temporadas y su lugar lo ocupa Beñat San José, que se estrena en Primera División con el objetivo prioritario de mantener al Rayo en la categoría. Salidas significativas como la de Pep Chavarría al Chelsea, Mendy al Hull City o la retirada de Óscar Trejo condicionan la preparación de los franjirrojos. En el capítulo de llegadas, el Rayo ha incorporado a Marash Kumbulla y Giorgi Tsitaishvili, aunque la plantilla todavía cuenta con algunas necesidades por cubrir.

El técnico tendrá que reconstruir un equipo que enamoró al rayismo durante la pasada campaña y adaptar sus ideas a un grupo que mantiene a Isi Palazón como principal referente y capitán, junto a jugadores como Lejeune, Álvaro García o Camello. A la dificultad deportiva se añade una situación poco habitual fuera del campo, ya que el Rayo todavía no tiene garantizado el escenario en el que disputará sus partidos como local después de la suspensión de la concesión del Estadio de Vallecas. El equipo, en cualquier caso, llega al estreno con la intención de dejar atrás todas esas circunstancias y centrarse en un campeonato en el que buscará alcanzar por sexta temporada consecutiva la permanencia en Primera. Su primer compromiso liguero será este sábado ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.