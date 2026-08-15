El 'esmorzar' valenciano aterriza en Madrid: Bar Mistela abrirá en Chamartín en septiembre

Madrid tendrá pronto un nuevo lugar para entender por qué en Valencia el bar es casi una forma de vida. El grupo valenciano Gastroadictos abrirá el próximo mes de septiembre Bar Mistela Chamartín, su primer establecimiento fuera de la capital del Túria y una de sus apuestas más ambiciosas hasta la fecha.

El proyecto estará ubicado en la zona de Chamartín, próximo al estadio Santiago Bernabéu, y contará con más de 400 metros cuadrados y capacidad para cerca de 200 comensales. La apertura supone un paso importante para un grupo que nació en Valencia y que ahora busca trasladar a Madrid su particular manera de entender la mesa: producto, barra, recetario popular y una mirada contemporánea sobre la cultura gastronómica valenciana.

El bar valenciano llega a Chamartín

Bar Mistela Chamartín mantendrá el espíritu que define al proyecto original: un bar con alma, reconocible, cercano y con una cocina muy ligada al territorio. La propuesta girará en torno a algunos de los rituales más representativos de la Comunidad Valenciana, empezando por el esmorzar, una costumbre muy arraigada en Valencia y todavía poco habitual en la hostelería madrileña.

Los socios de Gastroadictos preparan el desembarco de Bar Mistela en Madrid, una apertura prevista para septiembre en la zona de Chamartín. / Cedida

Desde primera hora de la mañana, el restaurante quiere acercar a Madrid esa manera de comer entre desayuno y comida que en València se vive casi como una institución: bocados contundentes, producto local, conversación y tiempo compartido.

La carta también pondrá el foco en sabores ligados al recetario valenciano, con productos como la sepia, la longaniza de Pascua, las alcachofas y otros platos mediterráneos. Los arroces tendrán un papel destacado, encabezados por la receta tradicional de paella valenciana, junto a otras elaboraciones propias de la cocina de la zona.

El primer salto fuera de Valencia

La llegada de Bar Mistela a Madrid coincide con un momento de madurez para Gastroadictos. El grupo abrió su primer local en el barrio valenciano de Torrefiel en 2019 y, siete años después, cuenta ya con siete establecimientos en València, entre ellos La Sastrería, Bar Cassalla, Adicto y Adicta, Barecito, Bajoqueta Bar, Bar Cremaet y el propio Bar Mistela.

Ahora, el desembarco en Madrid marca una nueva etapa. "Es muy ilusionante, tenemos mucha responsabilidad y algo de miedo. Espero que hagamos las cosas bien y que disfrutemos del proceso", afirma Rafa Recuenco, socio y director de Expansión.

Para Néstor Vaccaro, socio y director de Producto, la apertura llega con ese "hormigueo en el estómago" propio de los grandes retos, aunque admite sentirse "convencido de que es bueno tenerlo". También Israel Baquero, socio y director general de Gastroadictos, subraya el peso simbólico de llegar a la capital: "Madrid ha sido siempre un referente, así que poder llevar parte de nuestra cultura gastronómica es un reto, pero lo afrontamos con ilusión".

Una nueva etapa para Gastroadictos

La apertura estará liderada por Rafa Recuenco, Israel Baquero, Néstor Vaccaro y Juanjo Masip, socios fundadores del grupo, que incorporan a este proyecto a Víctor Mateos como nuevo socio. Con esta entrada, Gastroadictos refuerza su llegada a Madrid y prepara un desembarco que va más allá de abrir un restaurante: quiere traer una forma de comer, beber y vivir el bar.

El reto no es menor. Madrid tiene una escena gastronómica cada vez más competitiva, pero también una enorme curiosidad por las cocinas regionales cuando llegan con identidad clara. Y Bar Mistela Chamartín aterriza precisamente con eso: una propuesta que quiere explicar València desde sus costumbres más cotidianas, desde el esmorzar hasta la paella, pasando por la barra, el producto y la sobremesa.

Noticias relacionadas

Porque no se trata solo de llevar cocina valenciana a Madrid. Se trata de traer una manera de entender el bar como punto de encuentro. Y, a partir de septiembre, Chamartín tendrá un nuevo lugar para comprobarlo.