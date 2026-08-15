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RECONOCIMIENTO

Díaz Ayuso participa en la entrega de las Palomas de Bronce de los Bomberos de Madrid

09/07/2026 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el ciclo ‘El pulso de nuestras comunidades: Madrid’, en el Hotel InterContinental, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por el periódico 20minutos. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

09/07/2026 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el ciclo ‘El pulso de nuestras comunidades: Madrid’, en el Hotel InterContinental, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por el periódico 20minutos. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press / Alejandro Martínez Vélez - Eur / Europa Press

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Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa este sábado, 15 de agosto, en la entrega de las Palomas de Bronce, los reconocimientos que concede la Hermandad Virgen de La Paloma - Bomberos de Madrid a personas e instituciones por su compromiso con este cuerpo.

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