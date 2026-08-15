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VERANO

Lo que debes saber antes de ir este fin de semana al Pantano de San Juan: baño limitado y navegación prohibida tras los incendios

Persisten las restricciones en puntos de San Martín de Valdeiglesias, mientras que Pelayos de la Presa empieza a recibir bañistas, bajo algunas limitaciones

30/07/2026 Zonas calcinadas tras el paso del incendio de la Sierra Oeste de Madrid en Pelayos de la Presa

30/07/2026 Zonas calcinadas tras el paso del incendio de la Sierra Oeste de Madrid en Pelayos de la Presa / Jaime Luján Alarcón / Europa Press

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Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

Un verano más en el que el calor obliga a buscar un chapuzón, pero esta vez los recientes incendios en la Sierra Oeste han azotado con buena parte del Pantano de San Juan, donde los madrileños buscaban lo más cercano que tienen a una playa y ahora los baños están limitados.

Todavía no hay una fecha clara para reabrir el pantano al baño o a las actividades náuticas en su totalidad, el momento llegará cuando los técnicos puedan certificar que no hay riesgo de reactivación del fuego, que ya es seguro acercarse y que las condiciones ambientales permiten recuperar la actividad.

Varias embarcaciones calcinadas, a 2 de agosto de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España). El Gobierno regional ha iniciado labores encaminadas a la reconstrucción de la zona, así como el Punto de Ayuda Tras el Incendio (PATI) que atiende y asesora a los vecinos de Pelayos de la Presa. 02 AGOSTO 2026;EMBARCACIONES CALCINADAS;BARCAS;FUEGO;INCENDIO;PANTANO DE SAN JUAN;PANTANO;EMBARCACIONES; Gabri Solera / Europa Press 02/08/2026. Gabri Solera

Varias embarcaciones calcinadas en Pelayos de la Presa, Madrid / Gabri Solera / Europa Press

Pantano de San Juan: lo que está permitido y lo que no

Las áreas de El Muro y Virgen de la Nueva, en uno de los municipios más afectados por el fuego, San Martín de Valdeiglesias, estarán atípicamente vacías sin visitantes que se adentren en sus aguas, ni para bañarse, ni para navegar, ni otras actividades recreativas, prohibidas hasta el momento.

No obstante, otra playa del pantano, en Aldea del Fresno ya se ha abierto al baño. De momento, el permiso es sólo para el chapuzón en Playa del Alberche, más no para actividades recreativas, navegación y ocio.

Aun así, el baño tiene limitaciones, únicamente se puede adentrar en los 100 metros de playa situados en el término municipal de Pelayos de la Presa.

¿Por qué no es igual en San Martín de Valdeiglesias y en Pelayos de la Presa?

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha informado a los ayuntamientos afectados sobre la calidad del agua, que ha calificado de 'apta para el baño', pero está en manos cada administración decidir las restricciones que van a adoptar.

Para el caso de San Martín de Valdeiglesias, las prohibiciones se mantienen debido a los problemas que persisten en los accesos. Es así que una de las vías más habituales para acceder a la zona, la carretera M-957 permanece cerrada entre los kilómetros 0 y 5 en ambos sentidos.

En cuanto a la navegación y actividades acuáticas, la Confederación Hidrográfica del Tajo es la encargada del levante las prohibiciones para estas, pero la entidad mantiene la restricción por la posible alteración de la calidad del agua tras el incendio, ya que las cenizas y los arrastres pueden modificar las condiciones del embalse.

Si va, mantenga la precaución

Por motivos de seguridad, este pantano de la Sierra Oeste, el más grande de España y el único embalse en Madrid donde los chapuzones están permitidos, permanece con actividades y acceso limitados.

Varios bomberos, durante las labores de extinción del incendio del pantano de San Juan, a 1 de agosto de 2021, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). Los servicios de Emergencias continúan con las labores de extinción de este incendio localizado en San Martín de Valdeiglesias, ya estabilizado. Actualmente, el incendio se ha dividido por sectores y los medios están atacando con tendidos de manguera para refrescar la zona ya quemada. También desde el aire, donde los helicópteros trabajan en lugares de difícil acceso para las unidades terrestres. 01 AGOSTO 2021;INCENDIO;EXTINCIÓN;BOMBEROS;PANTANO SAN JUAN;SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS Ricardo Rubio / Europa Press 01/08/2021. Ricardo Rubio

Varios bomberos, durante las labores de extinción del incendio del pantano de San Juan / Ricardo Rubio / Europa Press

En su trabajo por evitar rebrotes, bomberos, agentes forestales y Guardia Civil necesitan tener los caminos libres, de tal forma que los camiones autobomba y vehículos de emergencia puedan pasar más fácilmente.

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El fuego no sólo ha dejado estos residuos y prohibiciones, también árboles e infraestructuras dañadas, terrenos inestables en el entorno y puntos calientes aún sensibles a reavivar las llamas, por lo que si planea acercarse, mantenga la precaución.

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