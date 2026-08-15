Madrid destina dos millones de euros a la mejora de espacios públicos en diez localidades de la región

La Comunidad de Madrid ha invertido cerca de dos millones de euros en la renovación de plazas mayores y su entorno en diez municipios de la región. Las obras buscan mejorar la accesibilidad, renovar estos espacios públicos y reforzar su papel como lugares de encuentro y convivencia vecinal.

Las intervenciones se han desarrollado en El Boalo, Cercedilla, Estremera, Hoyo de Manzanares, Lozoya, Villalbilla, Ambite, Villamanta, Sevilla la Nueva y Torrejón de Velasco. Entre los trabajos realizados figuran la renovación de pavimentos, la mejora de la iluminación, la creación de zonas verdes, la instalación de mobiliario urbano y la adecuación de áreas infantiles.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha destacado que estas inversiones reflejan "el firme compromiso de la Comunidad de Madrid con los pueblos de la región y con la mejora de la calidad de vida de sus vecinos". También ha señalado que la renovación de los espacios públicos contribuye a dinamizar la actividad económica local y promover el turismo.

Cerca de 300.000 euros en Hoyo de Manzanares y Sevilla la Nueva

Entre las actuaciones de mayor cuantía se encuentra la de Hoyo de Manzanares, que ha recibido cerca de 300.000 euros para rehabilitar la Plaza Mayor y varios edificios municipales colindantes. Los trabajos han incluido la restauración de soportales, terrazas y elementos de forja, además de la remodelación del firme con pavimento de granito.

En Sevilla la Nueva, la inversión asciende a 300.000 euros para la rehabilitación de la Plaza de España. El proyecto ha contemplado la reforma de fachadas, la instalación de nuevo mobiliario urbano, la incorporación de vegetación y el soterramiento de las redes eléctricas y telefónicas.

Por su parte, Cercedilla ha recibido más de 235.000 euros para mejorar la conexión entre la calle Pontezuela y la Plaza Mayor. Las obras han permitido renovar el firme con granito y adoquín, soterrar cableado e instalar luminarias de alta eficiencia energética.

Actuaciones en Villalbilla, Ambite y Estremera

En Villalbilla, el Ejecutivo autonómico ha destinado más de 230.000 euros a mejorar la Plaza Mayor y la Fuente de la Plazuela. Las actuaciones han incluido la instalación de iluminación LED y materiales fotocatalíticos que contribuyen a mejorar la calidad ambiental.

La inversión en Ambite supera también los 230.000 euros y se ha destinado al embellecimiento de la Plaza Mayor mediante la renovación de acabados en piedra y forja.

En Estremera, la Plaza Juan Carlos I ha sido objeto de una remodelación integral con una inversión de 200.000 euros. El proyecto ha incluido la renovación del pavimento, la creación de zonas ajardinadas y la mejora de las infraestructuras subterráneas.

Otros 200.000 euros se han invertido en Villamanta, donde se ha remodelado la Plaza Juan Carlos I. Los trabajos han permitido crear zonas verdes, mejorar la iluminación e instalar toldos vela para generar espacios de sombra.

Nuevas áreas infantiles y mejoras de accesibilidad

En Torrejón de Velasco, con un presupuesto de más de 160.000 euros, se ha transformado el parque infantil de la Plaza de España con nuevos elementos de juego, empedrado de caucho y medidas para reforzar la seguridad.

La Comunidad de Madrid ha invertido más de 110.000 euros en El Boalo para actuar sobre la Plaza de la Constitución. El proyecto ha supuesto la instalación de iluminación ornamental en edificios municipales y la renovación del mobiliario urbano. También se ha ampliado el área infantil de Cerceda con nuevos juegos, asfalto de seguridad y vallado perimetral.

En Lozoya, con una inversión cercana a los 100.000 euros, se han renovado las calles San Vicente y Salvador para mejorar la accesibilidad peatonal y favorecer la integración urbana del entorno de la plaza principal.

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El Plan de Embellecimiento de la Comunidad de Madrid

Las actuaciones forman parte del Plan de Embellecimiento de la Comunidad de Madrid, integrado en el programa Pueblos con Vida. La iniciativa tiene como objetivos mejorar los espacios públicos, revitalizar los cascos urbanos y rurales, promover el turismo de proximidad y contribuir al desarrollo económico y social de los municipios de la región.