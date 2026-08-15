No es la Capilla Sixtina, pero está en Madrid y puede llegar en un tren Cercanías: esta es la biblioteca renacentista con entrada gratis

No tiene Metro, y la forma de llegar que muchos conocen es un bus desde Plaza de Castilla, pero la línea de Cercanías C-8A lo puede dejar en uno de los municipios que esconde una sala al estilo de la Capilla Sixtina, entre largas estanterías repletas de manuscritos hebreos, árabes, latinos y griegos como legado renacentista.

En medio de los recientes incendios, quizá haya escuchado preocupaciones por el patrimonio de San Lorenzo El Escorial, allí donde algunos presumen de tener el Real Monasterio, pero pocos hablan de la joya encargada también por el Rey Felipe II que esconden sus paredes: la Real Biblioteca.

¿Cuántos libros hay en la Real Biblioteca de El Escorial?

Más allá de las apariencias, a poco más de una hora de Madrid, la Real Biblioteca destaca por su riqueza de libros impresos antiguos, en especial de ediciones de los siglos XV y XVI, acogiendo en su interior hasta 40.000 volúmenes y 600 incunables, que descansan sobre librerías diseñadas por Juan de Herrera.

Miles de libros reposan en las estanterías de la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial / Patrimonio Nacional

Los primeros libros llegaron a El Escorial en 1565, seis años antes de que el edificio comenzara a ser habitado (junio de 1571). Al principio, Fray Juan de San Jerónimo actuó como el primer encargado de organizarlos, pero poco después, el humanista, Benito Arias Montano, tomaría más responsabilidades con el cargo de ser el primer bibliotecario oficial y escribiendo el primer catálogo del centro.

Los primeros ejemplares eran duplicados de los libros que había en palacio, para uso de los primeros monjes jerónimos. Entre los más famosos está "Códice Aureo", que contiene los evangelios en letras de oro y "Apocalipsis Figurado" de la Casa de Saboya, que todavía hoy es el manuscrito más antiguo de la Real Biblioteca.

Bajo la colaboración de diplomáticos italianos, franceses y españoles, para 1575, cuando se levanta el acta de entrega de la Real Biblioteca a la comunidad de los jerónimos, en sus estanterías ya había superaba los 40.000 manuscritos raros en latín, griego, hebreo y árabe, además de incunables (libros impresos en los albores de la imprenta, en el siglo XV).

No es la Capilla Sixtina, es una biblioteca, museo y laboratorio

La influencia de la corriente humanista que por entonces estaba de moda, llevó a que el rey Felipe II autorizara que al lado de los libros hubiera también retratos, grabados, dibujos y aparatos científicos, como mapas, esferas, astrolabios, instrumentos matemáticos, monetario, reproducciones de la fauna y flora, etc.

Son más de 7.000 piezas de los mejores artistas europeos de la época los que se encuentran allí, pero lo más bonito son las pinturas en fresco del techo, como si fuera la Capilla Sixtina. Obra de Pellegrino Tibaldi, quien no se pudo resistir al reto de esta superficie pictórica, por lo que desde la estructura de la bóveda hasta su simulada arquitectura e incluso la realización en sí misma son un homenaje directo a la capilla del Vaticano.

Salón principal de la biblioteca del Monasterio de San Lorenzo El Escorial / Patrimonio Nacional

El fresco, en la senda humanista, representa las siete Artes liberales: Gramática, Retórica y Dialéctica (el Trivium) y Aritmética, Música, Geometría y Astrología (el Quatrivium), al rededor de catorce escenas, dos para cada una. A su vez, todas van acompañadas de cuatro sabios, elegidos entre los más insignes y representativos de cada ciencia.

También hay curiosos retratos en óleo de grandes figuras históricas. Por ejemplo, en esta sala antes colgaba el de Felipe IV, pintado por Diego Velázquez, pero desapareció durante la Guerra de la Independencia, ya que José Bonaparte se lo regaló al general francés Desolle y ahora está en la National Gallery de Londres. Como reemplazo, se colocó en 1814 un óleo de Juan Carreño de Miranda con el retrato de Carlos II, a una edad próxima a los 14 años.

Entradas gratis y accesos

Basta con la entrada general del Monasterio para acceder también a la Real Biblioteca. Cuesta 14 euros la general, pero se reduce a 7 euros para niños de 5 a 16 años, mayores de 65 y estudiantes de hasta 25 años. Además, hay un horario gratuito sólo para visita libre de miércoles a domingo entre las 15:00 y 18:00 horas.

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Asimismo, está abierta para investigadores, aunque si lo que quiere es consultar los manuscritos necesita reservar a la dirección del correo de la sala (laurentina@rbmescorial.com). Aun así, buena parte del catálogo ya está digitalizado en el portal de Patrimonio Nacional.