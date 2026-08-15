La Comunidad de Madrid celebra la labor de los bomberos con la entrega de las Palomas de Bronce

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido el acto de entrega de las Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid, patrona del Cuerpo, con reconocimientos al científico Mariano Barbacid, la esquiadora Audrey Pascal o el Club Deportivo de Bomberos, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Con motivo de las Fiestas de la Virgen de la Paloma y en el Centro Cultural Casa del Reloj de Arganzuela, el alcalde ha puesto en valor el compromiso del Ayuntamiento con los bomberos municipales. Almeida ha estado acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

En el homenaje han participado también el presidente de la Hermandad Virgen de la Paloma-Bomberos de Madrid, Felipe García Berzosa, efectivos del Cuerpo de Bomberos y miembros de la hermandad.

Las 'Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid' de este año reconocen a Juan José Mostajo Abraira por toda una vida dedicada al servicio público y por encarnar los valores que definen al Cuerpo, además de al Club Deportivo Bomberos de Madrid por sus 30 años de trayectoria y su contribución a la ciudad.

También al doctor Mariano Barbacid por su liderazgo internacional en la investigación contra el cáncer, y a Audrey Pascual Seco, por su ejemplo de superación y excelencia en el ámbito deportivo.

Durante la ceremonia se ha distinguido también con una placa a Félix Alfonso Alonso Yllana, sargento conductor encargado de llevar a cabo el tradicional descenso del cuadro de la Virgen de la Paloma en los días previos a su jubilación, y a María Fresno Moreno, jefa del Departamento de Cultura, Deporte y Ocio Comunitario del distrito de Centro, por su implicación y servicio a la ciudad.

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Almeida ha puesto en valor el trabajo de los bomberos municipales y su colaboración, por ejemplo, ante el mayor incendio forestal registrado en la historia de la Comunidad de Madrid, en la Sierra Oeste, que ha supuesto un esfuerzo extraordinario y un ingente despliegue.