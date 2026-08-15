Ayuso adelanta una "campaña extraordinaria de otoño" para visitar la sierra oeste afectada por los incendios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico va a "seguir haciendo grandes inversiones" en las zonas de la región afectadas por los incendios que azotaron la Sierra Oeste madrileña durante el pasado mes de julio y adelanta una "campaña extraordinaria de otoño" para visitarla.

Así lo ha comunicado en declaraciones a los medios tras un acto en el centro cultural Casa del Reloj de la capital con motivo de la festividad de La Paloma, donde además ha recordado otras acciones del Gobierno regional en este sentido, como el futuro desembolso de un millón de euros para que propietarios de parcelas próximas a áreas forestales sustituyan las plantas arizónicas por otras variedades más resistentes en caso de incendio, como anunció el pasado jueves.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha asegurado que se está "trabajando sobre el terreno", especialmente en los cuatro municipios más afectados --Villa del Prado, Navas del Rey, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias--, donde se están realizando labores como el mapeo y el análisis de las zonas más quemadas para proceder a su limpieza y reforestación.

"A lo largo de estos meses lo haremos con una campaña extraordinaria de otoño para visitar esta zona, que no puede abandonarse y quedar muerta y que ahora más que nunca necesita de todos, de nuestra presencia y también de inversiones para infraestructuras y para todo lo que se ha dañado", ha señalado.

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Asimismo, Ayuso ha agradecido la labor de los bomberos durante estos eventos, que "han dejado sus vacaciones de lado" y "han sufrido junto a la gente de esos pueblos", así como al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "por haberse volcado con todos ellos y haber ayudado a las demás Administraciones a trabajar como un mismo equipo para parar la situación".