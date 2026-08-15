Más de 100 arqueólogos buscan nuevas huellas de los neandertales en Pinilla del Valle

La XXV campaña de excavaciones del Valle de los Neandertales reunirá desde este sábado a más de un centenar de arqueólogos y paleontólogos en Pinilla del Valle (Madrid). Los investigadores trabajarán hasta el 15 de septiembre en unos yacimientos que han permitido documentar presencia humana desde, al menos, la primera mitad del Pleistoceno medio.

La Comunidad de Madrid reunirá a más de un centenar de arqueólogos y paleontólogos en la XXV campaña de excavaciones de los yacimientos del Valle de los Neandertales, que se desarrollará del 15 de agosto al 15 de septiembre en Pinilla del Valle.

Los trabajos estarán coordinados por el director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la región (MARPA) y codirector del Instituto de Evolución en África, Enrique Baquedano, junto al catedrático de Paleontología de la Universidad Complutense y director del Proyecto Atapuerca, Juan Luis Arsuaga.

La Comunidad de Madrid reúne a más de 100 arqueólogos y paleontólogos en la 25ª campaña de excavación de El Valle de los Neandertales. / Comunidad de Madrid

Según ha informado la Comunidad de Madrid, la campaña se centrará en los enclaves de Carrión y Tocornal, situados en el entorno del Calvero de la Higuera. Las excavaciones también continuarán en la Cueva Descubierta, la Cueva Chica, la Cueva de la Buena Pinta y el Abrigo de Navalmaíllo.

El conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Zona Arqueológica y Paleontológica, por la Comunidad de Madrid en 2004. La de este año será además la primera campaña que se celebre después del fallecimiento del codirector del proyecto Alfredo Pérez González.

Un molar de más de 480.000 años

Uno de los principales objetivos de la campaña será avanzar en las investigaciones que han confirmado la presencia humana en este territorio desde, al menos, la primera mitad del Pleistoceno medio.

Una de las principales evidencias procede de las dataciones realizadas por el profesor Hai Cheng sobre un molar de homínido descubierto en 2023 en la Cueva Descubierta. Los análisis atribuyen al fósil una antigüedad superior a 480.000 años.

El hallazgo coloca a Pinilla del Valle entre los yacimientos con fósiles humanos más antiguos de la Península Ibérica, junto a los localizados en la Sierra de Atapuerca (Burgos), la Cuenca de Guadix-Baza (Granada) o la Cueva de Aroeira, en Almonda (Portugal).

Además, Pinilla del Valle es el único enclave de la Comunidad de Madrid en el que se han encontrado evidencias de homininos anteriores a nuestra especie.

Un enclave clave para estudiar a los neandertales

Los yacimientos del Valle de los Neandertales se encuentran entre los enclaves europeos de referencia para investigar cómo vivían estas poblaciones y cuál era su relación con el entorno.

Su relevancia internacional aumentó en 2023 con la publicación en la revista 'Nature Human Behaviour' de un estudio realizado por el equipo interdisciplinar de Pinilla del Valle, que ocupó la portada de la edición.

La investigación concluyó que, durante generaciones, los neandertales utilizaron cráneos de grandes herbívoros como trofeos de caza. Entre los restos aparecieron ejemplares de bisontes de estepa, uros, ciervos rojos y rinocerontes de estepa. Todos ellos, salvo el ciervo rojo, están actualmente extinguidos.

Este comportamiento simbólico no tiene precedentes en el registro arqueológico neandertal europeo y convierte a la Cueva Descubierta en un enclave de especial interés para estudiar las capacidades cognitivas de estas poblaciones y revisar algunas interpretaciones sobre la evolución humana.

Visitas al Valle de los Neandertales

Fuera del periodo de excavaciones, el parque ofrece recorridos guiados por miembros del equipo de investigación del proyecto. Las visitas, abiertas a todos los públicos, se retomarán el 16 de septiembre y pueden reservarse a través de la página web del Valle de los Neandertales.

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La divulgación del conjunto tendrá un nuevo impulso el próximo año con la prevista inauguración del Museo-Centro de Estudio y Difusión de El Valle de los Neandertales.