Morante vuelve a Las Ventas: carteles y fechas de la Feria de Otoño de Madrid 2026

La Feria de Otoño de Madrid 2026 ya tiene carteles. La empresa Plaza 1, gestora de la plaza de toros de Las Ventas, ha dado a conocer este viernes las combinaciones de un ciclo que tendrá como uno de sus grandes reclamos el regreso de Morante de la Puebla al coso madrileño el próximo 12 de octubre.

La presencia del diestro sevillano añade un componente especialmente simbólico al cierre de la temporada taurina en Madrid. Morante volverá a pisar el ruedo de Las Ventas exactamente un año después de haberse cortado la coleta en esa misma plaza, un gesto con el que anunció entonces una retirada que meses más tarde dejaría atrás para regresar a los ruedos.

Su actuación llegará, además, después de su ausencia en la pasada Feria de San Isidro y en plena intensa temporada del torero de La Puebla del Río.

Cinco corridas y tres novilladas en Las Ventas

Los carteles de la Feria de Otoño han recibido este viernes el visto bueno del Consejo de Administración del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

El ciclo estará formado por cinco corridas de toros y tres novilladas, una de ellas sin picadores, y combinará figuras veteranas con algunos de los nombres jóvenes que más expectación han despertado durante la presente temporada.

Entre los participantes aparecen varios de los toreros destacados en San Isidro, como Diego Urdiales, Antonio Ferrera y Román. También tendrán especial protagonismo tres jóvenes matadores que confirmarán su alternativa en Las Ventas: Mario Navas, Marco Pérez y Aarón Palacio.

La programación presenta asimismo variedad en el apartado ganadero, con hierros como Victorino Martín, Adolfo Martín, Garcigrande, Núñez del Cuvillo, Alcurrucén o Victoriano del Río, entre otros.

Álvaro Serrano, en solitario el 10 de octubre

Otro de los principales atractivos de la Feria de Otoño llegará el sábado 10 de octubre, cuando el novillero Álvaro Serrano se anuncie como único espada frente a seis novillos de diferentes ganaderías.

Serrano, uno de los nombres destacados de la pasada Feria de San Isidro, lidiará ejemplares de Fuente Ymbro, Montealto, Conde de Mayalde, Torrehandilla, Domingo Hernández y Julio de la Puerta.

Un día después, Antonio Ferrera y Román protagonizarán un mano a mano con toros de Adolfo Martín.

Carteles de la Feria de Otoño de Madrid 2026

Jueves 1 de octubre: novillos de El Retamar para El Mene, Nacho Torrejón y Mario Vilau.

novillos de El Retamar para El Mene, Nacho Torrejón y Mario Vilau. Viernes 2 de octubre: toros de Alcurrucén para Diego Urdiales, Fortes y Mario Navas, que confirmará la alternativa.

toros de Alcurrucén para Diego Urdiales, Fortes y Mario Navas, que confirmará la alternativa. Sábado 3 de octubre: toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Emilio de Justo, Víctor Hernández y Marco Pérez, que confirmará la alternativa.

toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Emilio de Justo, Víctor Hernández y Marco Pérez, que confirmará la alternativa. Domingo 4 de octubre: toros de Victorino Martín para Uceda Leal, Paco Ureña y Borja Jiménez.

toros de Victorino Martín para Uceda Leal, Paco Ureña y Borja Jiménez. Viernes 9 de octubre: final del certamen de novilladas sin picadores Camino hacia Las Ventas , con cartel todavía por definir.

final del certamen de novilladas sin picadores , con cartel todavía por definir. Sábado 10 de octubre: novillos de Fuente Ymbro, Montealto, Conde de Mayalde, Torrehandilla, Domingo Hernández y Julio de la Puerta para Álvaro Serrano, como único espada.

novillos de Fuente Ymbro, Montealto, Conde de Mayalde, Torrehandilla, Domingo Hernández y Julio de la Puerta para Álvaro Serrano, como único espada. Domingo 11 de octubre: toros de Adolfo Martín para Antonio Ferrera y Román, mano a mano.

toros de Adolfo Martín para Antonio Ferrera y Román, mano a mano. Lunes 12 de octubre: toros de Garcigrande y Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, el mexicano Héctor Gutiérrez, ganador de la Copa Chenel, y Aarón Palacio, que confirmará la alternativa.

El festejo del 12 de octubre, coincidiendo con la Fiesta Nacional, pondrá el broche a la temporada taurina de 2026 en la capital. Morante compartirá cartel con el mexicano Héctor Gutiérrez, vencedor de la Copa Chenel, y con Aarón Palacio, que confirmará ese día su alternativa.

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Los festejos correspondientes al primer fin de semana de la Feria de Otoño comenzarán a las 18.00 horas. Los del segundo fin de semana, que servirán para cerrar la temporada en Las Ventas, arrancarán a las 17.30 horas.