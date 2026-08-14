Última oportunidad para disfrutar de las Verbenas, noches de autocine, gincana en el río Manzanares y arte: qué hacer este fin de semana en Madrid

Si se ha pasado por el centro, seguramente habrá notado carteles que invitan a celebrar varias fiestas de santos. La semana pasada y esta, los madrileños han celebrado Verbenas en honor a San Cayetano y San Lorenzo, pero ahora le toca a la Virgen de la Santa Paloma el mismo fin de semana en que el cine, el arte y las actividades para niños se dan cita para engañar al calor.

Las Verbenas de la Virgen de la Paloma empezaron este jueves 13 agosto, pero se extienden hasta el domingo 16 de agosto en una amplia programación gratuita. A su vez, los más pequeños pueden adentrarse en la naturaleza con juegos en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Por su parte, el autocine de Madrid continúa sus proyecciones nocturnas, ya sin ingreso de cohes, y una de las exposiciones de arte más nostálgicas del momento sigue abierta a visitantes para evocar la época de la Educación General Básica (EGB).

Verbenas de la Virgen de la Paloma: Conciertos de DePol y Miss Cafeína entre chulapas y pasodoble

Las fiestas de la Virgen de la Paloma son las últimas de este agosto, pero seguramente serán más grandes que cualquiera, y es que han necesitado de dos espacios paralelos para alcanzar a hacer todo lo que tienen planeado. En el primero, los jardines de las Vistillas, la música de este viernes lo teletransportará a los años 80. Este sábado DePol se subirá al escenario y lo mismo hará Miss Cafeína este domingo.

El concurso de Chotis de la Virgen de la Paloma se dará cita en la Plaza de la Virgen de la Paloma / Archidiocesis de Madrid

Al mismo tiempo, en Plaza de la Paja se desarrollarán las actividades más familiares, desde un pasacalles chulapo y un concurso de pasodoble este viernes, hasta, este sábado, la misa solemne, la tradicional bajada del cuadro y la respectiva procesión. Además, allí los niños concursarán bebiendo en botijo y los adultos en porrón, horas antes de la actuación de Karavana y el salve a la Virgen.

📍Jardines de las Vistillas y Plaza de la Paja, La Latina 📆 Del jueves 13 de agosto hasta el domingo 16 de agosto

Noches de autocine: ya no se accede en coche

Cuando la tarde se alarga, se forma la oportunidad perfecta para ir de cine durante la fresca noche. La oferta para hacerlo es amplia, pero en el autocine ya no se accede en coche, sino que podrá entrar gratis o, mejor dicho, al costo de la consumición desde la zona gastro.

Autocine de Madrid tiene programación de verano con entradas gratis o canjeables / Autocine Madrid

Asimismo, puede reservar su asiento por 20 euros, canjeable en comidas y bebidas, y acceder a la zona de hamacas con servicio a la mesa. Cada semana cambian la programación, pero este fin de semana podrá ir a ver 'Tiburón' este viernes o 'Interstellar' este domingo, ambas dobladas a español.

🔗 Entradas gratis (hasta completar aforo) o por 20 euros canjeables desde su página web 📍 C. Antonio de Cabezón, 2, Fuencarral-El Pardo 📆 La cartelera cambia cada semana

Gincana hidrólogo por un día en el río Manzanares

La mañana de este sábado será la cita para que los niños mayores de 8 años jueguen a la gincana de ser hidrólogo por un día. En concreto, analizarán la calidad del entorno del río Manzanares, para acercarse a su estado y la importancia de realizar un correcto y eficiente uso del agua.

Este sábado, los niños mayores de 8 años podrán jugar a ser hidrólogos del río Manzanares / Comunidad de Madrid

Recorreán 2 kilómetros a pie del río dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, por lo que la dificultad será baja. La actividad se alarga durante dos horas, con entrada gratuita previa reserva obligatoria.

🔗 Inscripción previa obligatoria 📍 Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, se facilitará el lugar exacto al realizar la confirmación de la reserva 📆 Sábado 15 de agosto de 10:30 a 12:30

La exposición de arte para los nostálgicos de la EGB

La muestra 'Yo fui a E.G.B.' es un recorrido aquella época de cuadernos, caricaturas y dibujos de quienes crecieron entre las décadas de 1970 y 1990 con los objetos que marcaron su niñez. Entrada de acceso libre hasta su despedida definitiva el 30 de agosto.

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