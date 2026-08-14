BALANCE
El temporal de lluvias y tormentas deja 70 intervenciones de los bomberos en Madrid en solo dos horas
Los efectivos han retirado árboles y ramas caídas, saneado fachadas y asegurado elementos inestables en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. No se han registrado actuaciones de especial gravedad
EP
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado un total de 70 intervenciones en apenas dos horas como consecuencia del temporal de lluvias y tormentas que ha afectado este viernes a diferentes municipios de la región.
Las actuaciones se han concentrado entre las 19.00 y las 21.00 horas, coincidiendo con los momentos de mayor incidencia de las precipitaciones y las tormentas.
Entre los principales avisos atendidos por los servicios de emergencia se encuentran la retirada de ramas y árboles caídos en la vía pública, así como el saneamiento de fachadas y el aseguramiento de elementos que habían quedado inestables a causa del temporal.
Pese al elevado número de intervenciones registrado en un corto periodo de tiempo, ninguna de las actuaciones ha revestido especial gravedad, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Las tormentas han afectado a distintos puntos de la región y han obligado a movilizar a los efectivos para resolver las incidencias provocadas principalmente por la lluvia y el viento.
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