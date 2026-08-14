Robert De Niro abre restaurante en Madrid: así puede reservar una mesa en su lujosa cocina japonesa

El reconocido actor estadounidense, Robert De Niro, abrirá este 1 de septiembre un nuevo restaurante de dos plantas de cocina japonesa dentro de una lujosa cadena de hoteles, en colaboración con el chef Nobu Matsuhisa y el productor Meir Teper.

El dúo del actor y el chef viene haciendo equipo desde 1994 para encender fogones en todo el mundo de su restaurante Nobu: desde Milán, Nueva York y Los Ángeles hasta Tokio, Los Cabos (México) y Dubái. Ahora se les suma el productor para abrir sus puertas en Madrid y, aunque todavía quedan un par de semanas de agosto, ya puede reservar su sitio.

Así será el nuevo restaurante japonés de Nobu y De Niro en Madrid / Nobu Hoteles

Nobu no es cualquier restaurante de cocina japonesa

Reconocido por la alta calidad en productos, técnica y complejidad de sabores, el 'estilo Nobu' ha hecho que la cadena sea una de las más famosas a nivel mundial en el sector de más alto nivel, a cuenta de su reinterpretación de la cocina japonesa tradicional con influencia peruana.

Gracias a su reputación, nombres de la cultura, la moda y el deporte, como Tom Cruise, Kate Moss, Beckham o Madonna han podido probar su sushi, que abarca desde la tradición más purista hasta las modernidades que se les ha ocurrido con influencias internacionales.

Un servicio al rededor del omotenashi, clave nipona de su filosofía altruista y detallista, ya que busca anticiparse a las necesidades de los demás sin esperar nada a cambio.

Cómo comer sushi: Nobu Matsuhisa desvela la forma correcta de comerlo, desde el wasabi hasta el orden de los bocados. / @therealnobu

En occidente, lo conoceríamos como 'hospitalidad', pero en Japón esa cortesía está arraigada al principio ichigo-ichie, la idea de que cada encuentro es irrepetible y debe valorarse al máximo, por lo que aspira adivinar antes de verbalizar el deseo o necesidad.

De Niro, Matsuhisa y Teper orientalizan Madrid

Con vistas a una de las calles más madrileñas de la ciudad, el nuevo restaurante japonés de la calle Alcalá tiene barras japonesas que revelan las preparaciones del suhiman, o mesas compartidas para más privacidad, donde podrá disfrutar de café de especialidad o coctéles de autor.

Nobu aprovechará el producto de las costas españolas para 'madrileñizar' al restaurante, donde apuestan por pequeños productores, referencias de autor y bodegas de producción limitada, en un balance también con etiquetas nacionales de renombre.

Entre los platos más icónicos de la carta están el tiradito de pescado blanco, el bacalao negro con marinado en salsa dulce miso, el pez limón con jalapeño, las gambas de roca en tempura cremosa y picante o el fino sashimi sellado ligeramente con aceite caliente y de sésamo, salsa de soja y yuzu, creado originalmente por el chef Nobu Matsuhisa.

Tiradito de pescado blanco, uno de los imperdibles en Nobu / Nobu Hoteles

Precios y reservas

Como es de esperar en un restaurante de este nivel, la calidad, atención, ambientación y sabor son proporcionales al precio. Una mesa de cuatro comensales en la que cada uno pida un plato, podría rondar los 204 euros en total, es decir, unos 51 euros por persona, según los precios de Nobu Las Vegas.

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Sin embargo, los precios podrían variar por los productos principalmente locales que, además, cambian por temporadas. En cualquier caso, para reservar sólo hace falta entrar a la página web oficial, indicar el número de comensales (máximo 20), la cita y si querrá sentarse en la barra de sushi o en comedor.