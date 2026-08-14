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La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play

Luz Abril y María Lázaro están detrás de Poster Boy.

Luz Abril y María Lázaro están detrás de Poster Boy. / ARCHIVO

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'Vida idílica', de Que te jodan Pablo

Gutinho está detrás de Que te jodan Pablo. Y con esto debería bastaste para escuchar Vida idílica. De materia ultrasensible, ha lanzado un puñado de canciones bonitas desde que debutó en 2020. Canta desde el esternón, con el brazo sosteniendo la emoción. Ahora, bajo otro nombre, aquellas letras renacentistas han tomado otra percusión: suenan crudas, altamente hipnóticas. Sólo ha editado cuatro. Y, por el momento, a falta de escuchar su primer álbum al completo, prometen. Anoten su nombre. Viene fuerte.

'Motel', de Poster Boy

Es la segunda canción que Luz Abril y María Lázaro, ex Trashi, ojo, editan como dúo. Y, sorprendentemente, lejos de continuar la senda de su antigua banda, se están marcando un debut interesantísimo. Motel es la puerta de entrada a un universo que, entre lo oscuro y lo orgánico, gracias a una deliciosa percusión, está llamado a expandirse. Estamos, posiblemente, ante una de las apuestas más genuinas de la temporada. Onírica, conflictiva, reflexiva. Un golpe de lo más efectivo sobre la mesa.

'A cubierto', de Chloé Bird

Dolorida, pero luminosa. Esta es la mejor forma de entender la música que Chloé Bird lleva alumbrado desde 2015. Lleva 11 años haciendo canciones con un gusto exquisito, compuestas con la única pretensión de relatar la vida. Es una trovadora del siglo XXI y, junto a su faceta de actriz, poco a poco, está construyendo un imaginario propio. Adentrarse en su obra es, en el fondo, ojo, hacerlo a su cabeza. Y ahí todo son historias bien tejidas y cuidadas. Únicas.

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