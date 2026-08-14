Arranca la operación salida en Madrid por el puente del 15 de agosto: consulta aquí el estado de las carreteras en tiempo real

El puente del 15 de agosto vuelve a poner a prueba las carreteras españolas en uno de los fines de semana con más desplazamientos de todo el verano. La coincidencia del cambio de quincena, las vacaciones, las fiestas patronales y los viajes hacia zonas de costa y segundas residencias elevará de forma notable la intensidad del tráfico durante los próximos días.

Así, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado un dispositivo especial desde este viernes 14 de agosto y hasta la medianoche del domingo 16, periodo en el que prevé 5,61 millones de desplazamientos en toda España.

Madrid será uno de los puntos donde más atención habrá que prestar a la circulación, especialmente en las principales vías de salida y entrada de la capital. Carreteras como la A-1, A-3, A-4, A-5 y A-6, entre otras, concentrarán buena parte de los movimientos durante las horas más conflictivas del fin de semana.

Madrid será uno de los puntos donde más atención habrá que prestar a la circulación / BERNARDO RODRIGUEZ / EFE

¿Cuándo empezará la operación salida?

La operación especial comenzará oficialmente a las 15.00 horas de este viernes, aunque el aumento del tráfico podrá notarse desde antes en algunos de los grandes corredores de salida de la Comunidad de Madrid.

La situación volverá a complicarse durante la mañana del sábado y, sobre todo, en la tarde y noche del domingo, cuando se producirá el regreso de miles de conductores a la capital.

Estas son las carreteras de Madrid que conviene vigilar

Los mayores problemas de circulación pueden concentrarse en los principales corredores que conectan Madrid con otras comunidades y con zonas habituales de segunda residencia. A continuación, un mapa de las carreteras en tiempo real para que puedas consultar las vías más sensibles.

Las salidas de Madrid se complicarán en la tarde de este viernes

El primer momento delicado llegará durante la tarde del viernes, coincidiendo con el inicio del fin de semana y con la salida de numerosos conductores hacia destinos vacacionales, segundas residencias y zonas turísticas.

La DGT prevé intensidades elevadas entre las 16.00 y las 23.00 horas en las salidas de los grandes núcleos urbanos y en las principales vías de acceso a zonas de costa y descanso.

En Madrid, esta situación afectará especialmente a las principales autovías radiales. La A-1, A-3, A-4, A-5 y A-6 serán algunas de las carreteras donde se espera un mayor volumen de vehículos a medida que avance la tarde.

También habrá que prestar atención a otras vías como la M-501, muy utilizada en los desplazamientos hacia el oeste de la Comunidad, así como a las autopistas radiales que sirven de alternativa a las autovías principales.

La A-1, A-3, A-4, A-5 y A-6 serán algunas de las carreteras donde se espera un mayor volumen de vehículos / Europa Press/ Eduardo Parra

Tráfico intenso el sábado

Por desgracia, los conductores que decidan retrasar el viaje hasta el sábado tampoco encontrarán necesariamente carreteras despejadas, pues la DGT prevé circulación intensa desde las primeras horas del día.

En la capital, las principales radiales volverán a absorber buena parte de estos desplazamientos durante la mañana. A esta movilidad se sumarán además numerosos trayectos de corta distancia por la celebración de la festividad del 15 de agosto y de fiestas patronales en diferentes municipios.

El gran problema será regresar a Madrid

Si el viernes y el sábado el tráfico se concentrará principalmente en sentido salida, el domingo el escenario será el contrario. Durante la mañana pueden registrarse problemas en carreteras de corto recorrido, especialmente en zonas turísticas y accesos a lugares de ocio. Sin embargo, la situación más complicada llegará durante la tarde.

La DGT advierte de que entre las 18.00 y las 23.00 horas comenzará el regreso de quienes finalizan sus días de descanso, lo que puede provocar retenciones en los principales ejes de acceso a las grandes ciudades.

De nuevo, Madrid será uno de los grandes puntos de llegada de este tráfico de retorno. Las entradas por la A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6 pueden concentrar un elevado número de vehículos durante la tarde y la noche del domingo, especialmente a medida que se acerque el final del fin de semana.

La DGT insiste en extremar las medidas de seguridad durante todos los desplazamientos / REDES

La DGT pide extremar la precaución

El dispositivo llega después de un fin de semana especialmente negativo en las carreteras, en el que se registraron 19 fallecidos en siniestros de tráfico.

Por este motivo, la DGT insiste en extremar las medidas de seguridad durante todos los desplazamientos, incluso cuando se trate de trayectos cortos o carreteras conocidas.

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