Madrid digitaliza las marquesinas regionales de autobús con pantallas táctiles y mapas interactivos

La Comunidad de Madrid incorporará pantallas táctiles con mapas interactivos en las marquesinas de autobuses interurbanos gestionadas por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), una iniciativa con la que los viajeros podrán consultar información de la red, localizar paradas y acceder a planos actualizados de una manera más rápida y accesible.

En una primera fase se instalarán diez de estos dispositivos en Alcobendas, Boadilla del Monte, Getafe, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes, Majadahonda, Torrejón de Ardoz, Colmenar Viejo y Alcorcón, aunque la pantalla prevista en Alcobendas ya se encuentra operativa, según ha informado este viernes el Ejecutivo autonómico.

Las nuevas pantallas forman parte del proceso de digitalización del mobiliario de transporte público que está llevando a cabo el Gobierno regional con el objetivo de mejorar la información disponible para los viajeros, reforzar la conectividad y hacer más cómoda la espera en las paradas de autobús. Los dispositivos han sido diseñados siguiendo criterios de accesibilidad universal e incorporan funcionalidades destinadas a facilitar su utilización a las personas con movilidad reducida, dentro de una renovación de las marquesinas que incluye también otras medidas orientadas a mejorar tanto el acceso a la información como el confort de los usuarios.

Una de las nuevas marquesinas 'smart' instaladas. / COMUNIDAD DE MADRID

Más wifi e información en tiempo real

La modernización de las paradas no se limita a las nuevas pantallas táctiles, ya que durante 2025 el CRTM instaló 19 nuevos puntos de conexión wifi, con los que elevó a 29 el número de marquesinas que ofrecen este servicio en un total de 13 municipios de la región. A ello se suman los paneles de información dinámica que permiten conocer en tiempo real los tiempos de espera de los autobuses y que actualmente están disponibles en 555 paradas repartidas por 133 localidades madrileñas.

La Comunidad también ha incorporado sistemas de iluminación alimentados mediante paneles solares y soportes publicitarios digitales con información de utilidad para los viajeros, además de poner en marcha proyectos piloto como los bancos calefactados en municipios de la Sierra, concebidos para mejorar las condiciones de espera durante los meses de invierno.

Noticias relacionadas

Dentro de esta renovación, a lo largo de 2025 se instalaron además 393 nuevas marquesinas y 551 postes de señalización equipados con tecnología NaviLens, un sistema basado en códigos de alta visibilidad que pueden ser detectados mediante dispositivos móviles y que facilita el acceso a la información del transporte público a las personas con discapacidad visual.