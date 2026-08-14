FILOSOFÍA
La reflexión de María Zambrano, filósofa de la 'Escuela de Madrid', que sigue vigente casi 100 años después: "Escribir es defender la soledad en la que se está"
En un mundo saturado de estímulos, la pensadora invitaba a desconectar y centrar la mirada en el folio en blanco para defender la propia autenticidad
Mucho antes de que las pantallas, las notificaciones y el ruido constante ocuparan buena parte de nuestra vida cotidiana, María Zambrano ya había convertido la soledad en un espacio desde el que recuperar la propia voz. Para la filósofa malagueña, perteneciente a la 'Escuela de Madrid', escribir no era únicamente un oficio ni una forma de expresión, sino una manera de resistir frente a todo aquello que amenaza con diluir la identidad.
En junio de 1934 dejó plasmada esa idea en las páginas de la Revista de Occidente, dirigida por quien fue uno de sus grandes maestros, José Ortega y Gasset. En el texto ¿Por qué se escribe? formuló una de sus reflexiones más recordadas: "Escribir es defender la soledad en la que se está", una frase escrita hace más de nueve décadas que adquiere una nueva lectura en una época marcada por la hiperconexión y la sucesión permanente de estímulos.
Un acto de resistencia íntima
La filósofa malagueña ya adelantaba algo que hoy en día cobra gran significado. Zambrano reflexiona sobre la rutina y la vida cotidiana que nos sumerge en una corriente constante de estímulos y palabras vacías que diluyen nuestra identidad. Al retirar la mirada del entorno y centrarla en un folio en blanco, se realiza un acto de legítima defensa en la que reside la verdad de su ser. Así el aislamiento no se padece como un castigo, sino que se conquista como un territorio de libertad y autenticidad.
En una actualidad en la que se vive conectado a pantallas, Zambrano invita a desconectar a través de la exploración de la propia identidad, para dar protagonismo a la escucha de nuestra propia voz. Un ejercicio de revelación donde la soledad se convierte en el puente necesario para comprender la existencia.
La obra de María Zambrano
La extensa obra de la filósofa no fue reconocida hasta el último cuarto del siglo XX, tras un largo exilio en diferentes países como Francia, Cuba, México, Puerto Rico, Italia o Suiza. María Zambrano siempre se movió entre el compromiso cívico y el pensamiento poético y solo hay que salir al aire libre y explorar el callejero para entender el impacto de su obra en la actualidad.
Una mujer que trató de entender la razón de su ser en momentos de adversidades. Así lo admitió en una de sus últimas reflexiones en una entrevista con José Miguel Ullán: "Es terrible lo feo que está el mundo. No hay un rostro de verdad, puro o impuro, pero un rostro. El mundo está perdiendo figura y se está volviendo monstruoso (...). Sí, encuentro que el mundo se está vaciando de pensamiento. Es horrible". En la actualidad las palabras de Zambrano resuenan más que nunca y hoy, todavía más, día en el que se celebra el nacimiento de la filósofa y, sobre todo, su gran legado.
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