Vuelve la lluvia, y con fuerza este fin de semana en Madrid: Aemet activa aviso por fuertes precipitaciones y tormenta este sábado

La tarde de este viernes ya auguraba lluvia que, tras varios días secos, son el mejor amigo de los madrileños para intentar aliviar el calor. Sin embargo, este sábado se ha ido de la mano, con dos avisos amarillos en toda la Comunidad: uno por lluvia y otro por tormenta, aunque el fin de semana terminará sin alertas y termómetros beneficiados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Vuelven las lluvias (y las tormentas) a Madrid

La Aemet ha explicado que la responsable de estas milagrosas gotas de agua es una Dana que, con puntos positivos para refrescar del bochorno, llega con fuerza a Madrid.

Se espera que la precipitación acumulada en una hora alcance los 15 mm y, además, podría venir acompañada de rachas muy fuertes de viento y granizo, localmente fuertes en la Sierra. En este sentido, los avisos de peligro 'bajo' estarán encendidos entre las 14:00 y 22:00 horas.

Este sábado tendrá intervalos de nubes medias y altas con lluvias, chubascos y tormentas que, desde el mediodía, pueden ser puntualmente intensas, acumulando 95% de probabilidad de precipitaciones y 60% de tormenta durante la tarde.

Gotas de lluvia, descenso localmente notable de las máximas

Toca, sí o sí, sacar el paraguas y no por el sol, ya que las temperaturas estarán en descenso, particularmente notable en las máximas y en las mínimas, que, no obstante, será ligero o sin cambios en el suroeste.

Mientras que este viernes se acercaba a los 40ºC, este sábado registrará máxima de 36ºC, en concreto, en Aranjuez. El resto de municipios estarán muy cerca, con 35ºC para Getafe y Navalcarnero o 34ºC para Madrid capital y Alcalá de Henares.

Gráfico de la evolución térmica (verde oscuro) y humedad (verde claro) a lo largo de este sábado / Aemet

En cuanto a las mínimas, rondarán los 20ºC, aunque Collado Villalba bajará a los 18ºC. Aproximadamente, ya desde las 5:00 horas se empezarán a materializar y se quedarán hasta las 8:00 horas, al amanecer. Otra oportunidad de termómetros bajos es la noche que da paso a este domingo, y es que cerca de la medianoche se empezarán a registrar valores cercanos a los 21ºC.

Domingo muy diferente: sin avisos, sin lluvia y mínimas muy bajas

Aunque este domingo comparte el viento flojo variable del día anterior, este sábado tendrá predominio del este y noreste de madrugada y al final del día y posibles rachas muy fuertes asociadas a la actividad tormentosa.

Por su parte, la segunda jornada del fin de semana espera un cielo poco nuboso al principio aumentando a intervalos nubosos por la mañana y a nuboso por la tarde, con predominio de nubes medias y altas que dejarán probables lluvias (10% de probabilidad) y chubascos tormentosos por la tarde más frecuentes e intensos en la Sierra.

De esta forma, la Aemet tiene previsto un domingo sin avisos y sin lluvias. Sin embargo, los madrileños se beneficiarán de las tormentas del día anterior, con mínimas en descenso ligero a moderado y máximas en ligero descenso en la Sierra Norte y con pocos cambios en el resto. De hecho, gran parte de la Comunidad bajará de los 20ºC y subirá a 35ºC.

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Gráfico de la probabilidad de precipitación para los próximos días / Aemet

La próxima semana empezará sin lluvias y termómetros, otra vez, cerca de los 40ºC. El lunes y el martes coinciden en esto, pero al menos de momento el miércoles y el jueves le llevarán la contraria y recuperan el hábito de la lluvia (20% y 40%, respectivamente), así como las máximas cercanas a los 30ºC.