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La llegada de una dana pone en alerta a Madrid y obliga a cerrar El Retiro y otros cinco parques

El Ayuntamiento clausura los parques en la tarde del viernes por rachas de hasta 71 km/h, mientras Aemet prevé un fin de semana de tormentas y descenso térmico

Uno de los accesos a El Retiro, cerrado, en una imagen de archivo.

Uno de los accesos a El Retiro, cerrado, en una imagen de archivo. / Ayuntamiento de Madrid

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Gloria Barrios

Madrid

El Retiro y otros cinco parques históricos de Madrid cerrarán desde las 18.00 horas de este viernes ante la previsión de fuertes rachas de viento, en una jornada marcada por el aumento de la inestabilidad previo a la llegada de una dana que condicionará el tiempo durante el fin de semana.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado el cierre a partir de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que contempla rachas de viento de hasta 71 kilómetros por hora en la capital desde última hora de la tarde.

Además de El Retiro, la medida afecta al parque de El Capricho, la Rosaleda del Parque del Oeste, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta de Torre Arias.

La reapertura de estos espacios se realizará una vez que los servicios municipales hayan evaluado los posibles daños provocados por el viento y hayan actuado sobre el arbolado en caso de que sea necesario. En principio, está previsto que puedan volver a abrir durante el sábado.

El Ayuntamiento informará de cualquier cambio a través de sus canales habituales y, en el caso de El Retiro, también mediante los 22 paneles informativos situados en sus accesos.

Un fin de semana marcado por la dana

El cierre de los parques coincide con un cambio del tiempo que afectará durante el fin de semana a buena parte de la Península. Tras varios días de temperaturas muy elevadas, Aemet prevé la llegada de una dana que provocará un descenso térmico y un aumento de la inestabilidad, especialmente en zonas del norte, centro y este peninsular.

El sábado será previsiblemente la jornada más complicada, con chubascos y tormentas en buena parte del interior. En algunos puntos podrán ser fuertes o muy fuertes y estar acompañados de granizo y rachas de viento muy intensas, sin descartarse inundaciones locales.

En Madrid, el episodio supondrá un cambio respecto al calor de los últimos días, con un ambiente más inestable y temperaturas más próximas a los valores habituales de esta época del año.

El domingo continuará la posibilidad de tormentas en distintas zonas del interior peninsular, aunque la inestabilidad será, en principio, menor que durante el sábado. Las temperaturas volverán a subir progresivamente.

Noticias relacionadas

La previsión apunta a un comienzo de la próxima semana más estable y con un nuevo ascenso de las temperaturas, aunque Aemet contempla que la inestabilidad pueda regresar a partir del miércoles, con nuevos chubascos y tormentas en el interior de la Península.

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