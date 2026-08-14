Javier Ayala (Fuenlabrada): "Me llaman el alcalde andarín"

Concejal en Fuenlabrada desde 2002 y alcalde desde 2018, es el único regidor socialista de una ciudad de más de 100.000 habitantes en Madrid que puede presumir de mayoría absoluta. Cada cierto tiempo, cada cierta crisis, alguien mira hacia él como la esperanza del PSOE para enfrentarse por la presidencia regional con Isabel Díaz Ayuso, con quien mantiene, entre otros, un sonado conflicto por el establecimiento en la localidad de un centro de menores no acompañados en el polígono de La Cantueña. Llegó a intentarlo, en 2021, pero entonces se impuso en las primarias a la secretaría general del partido Juan Lobato. Hoy se dice de Óscar López.

Nacido en Córdoba, de raíces almerienses, llegó a Fuenlabrada traído por el trabajo de su padre, maquinista de Renfe. Le gusta recordar que fue justamente el día de su sexto cumpleaños, el 28 de septiembre de 1978. “Cada vez que cumplo años, cumplo años también como fuenlabreño. Tengo 53 años de edad y 47 años en Fuenlabrada”, presume.

¿Cómo ha cambiado la ciudad en ese tiempo?

Ese modelo donde se nos catalogaba de ciudad dormitorio se ha convertido en una gran ciudad, y se ha ido haciendo a lo largo del tiempo con el esfuerzo de muchísima gente y producto de políticas públicas progresistas. Se acompañó a Fuenlabrada de esos polígonos industriales que han hecho que mucha gente no solamente duerma en Fuenlabrada, sino que también trabaje en Fuenlabrada. Y uno de mis objetivos ha sido también generar una actividad cultural lo suficientemente importante para no tener dependencia de Madrid.

¿Y se está consiguiendo?

Sí. Antes para ver algo de Navidad tenías que ir a Madrid; ahora los vecinos invitan a amigos y familiares a que vengan a disfrutarlo en Fuenlabrada. En el CEART [Centro de Arte Tomás y Valiente] tenemos exposiciones de lo más vanguardistas. Y estamos potenciando actividades que hagan que no solo la gente de Fuenlabrada sino de otras ciudades vengan a ver como el Museo de Arte Urbano, que de alguna forma nos ha posicionado a nivel internacional, con murales de Okuda, Suso33…

Pedro Sánchez vino en marzo a verlos. ¿Le gustaron?

Tenemos el que ha sido elegido tercer mural más bonito del mundo en 2025 [Niños perdidos, del artista Murfin]. Nos enorgullece y significa que un proyecto que iba siendo bandera lo hemos posicionado muy bien. Y al presidente del Gobierno no solamente le gustó, efectivamente, sino que también lo puso en valor.

A algunos parecen que no les gustó tanto que viniera [desde el PP se criticó a Sánchez por acudir la localidad “a escondidas” y por “bunkerizar” la ciudad para su visita].

Me parece muy absurdo que la oposición en Fuenlabrada, en vez de poner en valor que alguien, en este caso el presidente del Gobierno, venga a ver los murales, que es una cosa muy buena y da una visibilidad muy importante a la ciudad, hicieran la crítica acogiéndose a cualquier cosa. Yo invitaría a cualquier dirigente del Partido Popular si le da visibilidad a mi municipio, bienvenido sea.

¿Qué es lo mejor de esta ciudad?

Su gente. No tenemos grandes monumentos, catedrales ni acueductos, pero tenemos gente con orgullo de ciudad. Hemos conseguido un modelo de convivencia en el que personas de otras regiones y de otros países tenemos claro que no queremos perder nuestra identidad, pero que a la vez somos fuenlabreños, no está reñido.

¿Y de su alcalde?

Si he de decir algo, el afán de superación. En eso soy muy fuenlabreño.

Óscar López te coge el teléfono. Puede parecer un poco ridículo, pero que te cojan el teléfono y que te digan qué sucede o que seas capaz de hacer una crítica, a mí me parece extraordinario. Antes no ha podido ser así

Su antecesor, Manuel Robles, estuvo en el cargo 16 años y, antes que él, José Quintana, otros 19. ¿Cuántos espera estar usted?

Siempre digo que vengo cada día pensando que mañana no voy a volver, por voluntad propia o porque las urnas así lo decidan. En las próximas elecciones quiero ser el candidato de mi partido y quiero ganar las elecciones. Más adelante, no soy capaz de ver. La verdad es que esto tiene muchísimo desgaste, pero no hay nada como ser alcalde de tu municipio. Y de una ciudad como Fuenlabrada ya es la bomba.

¿Ayala es de López?

Ayala es de proyecto de partido. Tengo una grandísima amistad personal con Óscar López, nos conocemos, por circunstancias de partido, antes de que él fuera cargo público y de que yo fuera incluso concejal, y le tengo grandísimo aprecio, pero yo no suelo ser de personas, suelo ser de proyectos. Soy de cualquiera que es capaz de hacer equipo, y él está consiguiendo generar un equipo alrededor del Partido Socialista de Madrid, que se echaba en falta. Para mí es muy importante que la gente que rodea a aquellos que lideran un proyecto tengan posibilidad de opinar.

¿Y ustedes la tienen?

Yo sí considero que tengo espacio, no solamente los espacios de partido, sino que veo que Óscar López te coge el teléfono. Puede parecer un poco ridículo, pero que te cojan el teléfono y que te digan qué sucede o que seas capaz de hacer una crítica, a mí me parece extraordinario. Antes no ha podido ser así.

¿Antes no le cogían el teléfono?

Bueno, se trabajaba más de forma unilateral, si se me permite. Yo tuve una discusión muy importante, por ejemplo, con la dirección del partido cuando la Comunidad de Madrid decidió poner en Fuenlabrada un centro de menores no acompañados por imposición y no vi respaldo.

Ayala, en el balcón de la casa consistorial de Fuenlabrada. / Alba Vigaray

¿Por qué ningún alcalde quiere un centro de menores en su municipio?

Nuestro modelo no es no querer un centro de menores no acompañados en el municipio. Siempre dije que Fuenlabrada sería solidaria, que acogería un menor no acompañado más que el que más tuviera, pero sobre una integración a base de políticas públicas. Ese centro se encuentra en un polígono industrial a cerca de tres kilómetros de cualquier signo de civilización, de cualquier barrio, y que es demasiado grande. La integración no se hace con centros de más de 100 chicos. Si metes a 100 chavales con 18 años en un centro, el conflicto está servido. Es más fácil trabajar con grupo de cinco o 10 chicos o chicas que con un grupo de ciento y pico. Eso es lo que denuncié. Lo que hace falta es que las administraciones tengan sensibilidad, y aquí no hubo sensibilidad. Se castigó a la ciudad de Fuenlabrada, la Comunidad de Madrid lo hizo con esa intención.

Mis primeros pinitos en la vida social fuenlabreña fueron apuntarme a la Casa Regional Andaluza y formé parte del grupo de baile. Hago lo que puedo

Alcalde, ¿qué tal se come, qué tal se duerme y qué tal se aparca en su ciudad?

En el sector hotelero estamos bien provistos. Estamos muy cerca del parque de la Warner, muy cerca de Madrid capital y, tal y como están los precios ahora mismo en el ámbito hotelero, esta es una ciudad muy atractiva para venir a pernoctar. Y en los barrios, los que vivimos aquí, dormimos bien. Con las molestias propias de una ciudad que también tiene jóvenes, pero no hay un conflicto en la convivencia a la hora de poder pasar la noche.

¿Comer?

También tenemos grandes espacios, viene gente de otros municipios a restaurantes de nuestra localidad. Y tenemos el Parque Agrario, que, estando a 20 kilómetros de Madrid, es una zona protegida de huertas donde la acelga es la verdura estrella del municipio, conocida en toda España.

¿Y aparcar?

Pues con dificultades, sobre todo en la zona más antigua, porque son barrios de hace 40 o 50 años que no tienen aparcamientos subterráneos. Intentamos sacar todo el aparcamiento en superficie que podemos y estamos evitando poner zonas de limitación de aparcamiento, no vamos a implantar zona azul.

¿Dónde me puedo encontrar a Javier Ayala tomando una caña?

En cualquier sitio de la ciudad. Me llaman el alcalde andarín. De mi casa al Ayuntamiento vengo andando y un trayecto que son poco más de 10 minutos igual me cuesta 25 minutos, porque me para la gente, pero ando muchísimo en la ciudad. En mi casa mi mujer y yo diferenciamos qué es trabajo y qué no es trabajo. Bueno, pues comprar en el supermercado es trabajo.

¿A qué no le ganan?

Bueno, en eso, en cercanía…

¿Y en cosas más concretas: al ajedrez, al fútbol…?

No tengo una afición especial, los ratos que tengo los echo en Internet, viendo, inventando, copiando incluso, proyectos que a la ciudadanía le puedan gustar.

Según la inteligencia artificial, y esto es literal, “el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, destaca por aficiones como el baile flamenco y las sevillanas”.

Teniendo en cuenta que vengo de Andalucía, de raíces almerienses y de Córdoba de nacimiento, mis primeros pinitos en la vida social fuenlabreña fue apuntarme a la Casa Regional Andaluza y formé parte del grupo de baile. Hago lo que puedo.

El primer edil fuenlabreño llegó a la alcadía en 2018 y aspira a repetir en 2027. / Alba Vigaray

¿Y los toros? ¿Le gustan los toros?

Fuenlabrada es una ciudad taurina, tenemos grandes toreros en la ciudad y creo que la virtud que hay que tener siendo alcalde es respetar a aquellos a los que les gustan. Yo asisto a alguna corrida, acompaño sobre todo cuando hay toreros del municipio, y nuestro compromiso es seguir manteniendo los toros en la plaza.

Si no fuera alcalde, ¿iría a los toros?

He ido a los toros no siendo alcalde. He ido a Las Ventas. Y puedo contar alguna anécdota, como que la de Almería es la única plaza de España donde en el tercer toro se hace un intermedio para la merienda. La merienda de los toros de Almería es típica, he ido con amigos y hemos disfrutado de esa merienda y de todo lo que acompaña alrededor.

¿A qué músico le gustaría traer a las fiestas?

En lo personal, me encantaría, y sería muy interesante porque le pusimos su nombre al auditorio, que viniera Joaquín Sabina. Nos grabó un vídeo y nos dijo que tenía pendiente venir.

Pero ya se bajó de los escenarios...

Bueno, si viene y no canta, también será bienvenido.

¿Qué hace para desconectar?

Me gusta mucho viajar y organizar viajes.

¿Ha estado en los cinco continentes?

En Oceanía, no; y en la Antártida tampoco. En los demás, sí.

¿Y cuál ha sido el viaje de su vida?

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