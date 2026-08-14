Fado portugués, 'Billy Elliot' y un homenaje a Billie Holiday: los planes de Veranos de la Villa que todavía se pueden disfrutar este fin de semana

Veranos de la Villa continúa su programación durante el fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto en Madrid con varias citas de música y cine. El programa incluye el concierto de la fadista portuguesa Teresinha Landeiro, una proyección gratuita de Billy Elliot dentro del Ciclo Inclusivo de Proyección Cinematográfica y un homenaje a Billie Holiday a cargo de la vocalista estadounidense T.J. Jazz.

Las propuestas se celebrarán entre el Claustro del Pozo del Instituto San Isidro, en la calle Toledo, y el Centro de Cultura Contemporánea CondeDuque. La programación permite recorrer durante tres días distintos géneros, desde el fado portugués y el jazz hasta el cine, dentro de la 42ª edición del festival.

Viernes: Teresinha Landeiro lleva el fado portugués al Instituto San Isidro

La programación de Veranos de la Villa para el viernes 14 de agosto tendrá como protagonista a Teresinha Landeiro, que actuará a las 21:30 horas en el Claustro del Pozo del Instituto San Isidro. La apertura de puertas está prevista a las 20:30 horas.

El espacio se encuentra en la calle Toledo, 39, en el distrito Centro y a pocos minutos de La Latina. El concierto tendrá una duración aproximada de 70 minutos y está indicado para todos los públicos. El precio general de la entrada es de 15 euros, con las reducciones contempladas por la organización.

Landeiro pertenece a una generación de artistas que ha incorporado nuevas influencias al fado portugués. En su actuación en Madrid presentará parte del repertorio desarrollado en torno a Para dançar e para chorar, publicado en 2024, un trabajo en el que aparecen elementos procedentes de la música pop y del folclore junto a la tradición del género portugués.

Sábado: ‘Billy Elliot’, cine inclusivo y gratuito en CondeDuque

El sábado 15 de agosto, la programación se trasladará al Centro de Cultura Contemporánea CondeDuque, situado en la calle Conde Duque, 9, para una nueva sesión del Ciclo Inclusivo de Proyección Cinematográfica organizado con la participación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid (COPTOCAM).

La jornada comenzará a las 20:00 horas con un coloquio introductorio a cargo del Grupo de Trabajo de Salud Mental de COPTOCAM. Media hora después, a las 20:30 horas, comenzará la proyección de Billy Elliot, película dirigida por Stephen Daldry y estrenada en el año 2000. El largometraje, de 110 minutos de duración, cuenta la historia de Billy, un niño de una familia minera del norte de Inglaterra que descubre su interés por el ballet en un contexto marcado por la huelga de mineros británica de 1984.

Billy Elliot / Working Title Films

La sesión es gratuita y de acceso libre hasta completar aforo. El ciclo incorpora diferentes medidas para facilitar la participación de personas con distintas necesidades de accesibilidad. Los encuentros disponen de interpretación en lengua de signos, mientras que las proyecciones cuentan con subtítulos y con equipos de bucle magnético y sonido amplificado. El espacio también cuenta con acceso para personas con movilidad reducida. Billy Elliot forma parte de un ciclo que continuará durante agosto con otras películas y coloquios vinculados a diferentes áreas de trabajo de COPTOCAM.

Domingo: un homenaje a Billie Holiday en el Instituto San Isidro

La programación del fin de semana concluirá el domingo 16 de agosto con el regreso de la música al Claustro del Pozo del Instituto San Isidro. A las 21:30 horas, la vocalista estadounidense T.J. Jazz protagonizará un tributo a Billie Holiday, una de las figuras centrales de la historia del jazz vocal del siglo XX.

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Las puertas del recinto abrirán a las 20:30 horas y el concierto tendrá una duración aproximada de 70 minutos. El precio general de las entradas es de 15 euros y la actividad está dirigida a todos los públicos. T.J. Jazz interpretará un repertorio construido alrededor de las canciones asociadas a Billie Holiday. El programa recorre distintas etapas y estilos vinculados a la cantante estadounidense, con presencia de baladas y clásicos del swing que formaron parte de su trayectoria.