El eclipse dispara las consultas sanitarias en Madrid por molestias en los ojos, mareos y dudas

Los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid han registrado 340 atenciones relacionadas con el eclipse solar hasta las 9.00 horas de este viernes, principalmente por mareos, molestias generales, problemas oculares y consultas para resolver dudas tras la observación del fenómeno astronómico.

Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, la mayoría de las asistencias se han producido en los hospitales de la región, que han atendido a 233 personas desde que tuvo lugar el eclipse. A ellas se suman 89 consultas en centros de Atención Primaria y otras 18 intervenciones del Servicio de Urgencia Médica Summa 112.

Entre los motivos de consulta predominan los cuadros de mareo y las molestias oculares surgidas después de contemplar el eclipse, además de otras molestias generales y dudas sobre posibles efectos para la salud.

Las gafas homologadas fueron uno de los elementos fundamentales para observar con seguridad el eclipse total de Sol, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo, ya que mirar directamente al astro sin la protección adecuada puede provocar lesiones en la retina.

Durante un eclipse, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y reduce de forma considerable la luminosidad ambiental. Esa menor sensación de luz puede generar una falsa sensación de seguridad y hacer que una persona mantenga la mirada fija durante más tiempo. Sin embargo, parte de la radiación solar continúa alcanzando el ojo y puede causar daños, incluidas quemaduras en la retina.

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La elevada expectación por el fenómeno disparó en los días previos la demanda de gafas homologadas, hasta el punto de que se agotaron en numerosos establecimientos. También algunas administraciones públicas facilitaron este tipo de protección de forma gratuita, como el Ayuntamiento de Madrid a través de las bibliotecas municipales.