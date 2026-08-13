Del toro oscurecido al truco de skate de Danny León: estas son las imágenes más sorprendentes y virales que ha dejado el eclipse

El eclipse ha dado mucho de qué hablar, y no es para menos, ya que hace más de un siglo que los madrileños no habían podido ver un eclipse solar, por lo que se han tomado las redes sociales para dar a conocer cómo lo vivieron, aunque todavía quedan oportunidades para ver fenómenos similares.

El truco de skate de Danny León

Quizá la imagen más viralizada en redes sociales se el truco de Danny León, el mostoleño que ha llegado a competir en varios eventos de skate desde 2017, incluido el Campeonato Mundial de Skateboarding, el Dew Tour y los X Games, pero realmente se hizo famoso cuando participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021) y luego en los de París 2024.

Lo apodan el 'maestro de la alquimia del skate', y es que sumado a su habilidad, requiere un buen ojo saber poner al eclipse como telón de fondo durante los segundos que ha adelantado la noche para tomar una de las imágenes más virales que ha dejado el fenómeno astronómico.

Eclipse en plena ciudad: se ha dejado ver en Gran Vía, Puerta del Sol y las cuatro torres

Desde Madrid, el noreste ha podido disfrutar del eclipse en su máximo esplendor, muchos llegando a ver la corona solar. Es así que, ante miradores repletos o alejados para las posibilidades de algunos, el eclipse los ha atrapado en pleno centro madrileño, lo que ha resultado en una extraña unión entre sus símbolos más icónicos y un sol oscurecido.

Una de ellas ha sido el pequeño espacio entre algunas calles de Gran Vía, allí donde colinda con Callao y, ante una noche breve y adelantada, sólo la luz del letrero de Scheppes y los rayos de luz que la luna permite divisar iluminan la concurrida calle.

A unos pasos, los turistas en la Puerta del Sol también se sorprendían por las vistas y, más al norte, la altura de los cuatro rascacielos de Madrid cortaban el panorama y elevaban la mirada a un Sol particularmente oscuro.

El sorprendente rastro de un camino legendario

Hay quien ha tomado la oportunidad y ha optado por hacer todo un viaje en busca de las mejores vistas en las praderas menos concurridas. A hora y media de Madrid, en Duratón (Segovia), se encuentran girasoles y la cámara de Ben Hooper, quien no ha dudado en crear un montaje que reúne todo el recorrido que ha hecho la luna entre la Tierra y el Sol para regalarnos un eclipse.

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La silueta del icónico Toro de Osborne ha quedado más resaltada que nunca por el eclipse solar que este miércoles. Con más de 90 figuras similares a este animal en toda España, quizá la más sorprendente siga la línea del montaje de Hooper, a menos de una hora de Madrid, en Guadalajara.