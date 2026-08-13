El skater Danny León convierte el eclipse en el escenario de uno de sus trucos más espectaculares

El eclipse solar que pudo contemplarse este miércoles en buena parte de España dejó estampas poco habituales. Entre ellas, la protagonizada por Danny León, uno de los grandes nombres del skate español, que decidió aprovechar el fenómeno astronómico para llevar su deporte a un escenario tan excepcional como efímero.

El deportista de Móstoles preparó una maniobra mientras la Luna avanzaba sobre el Sol y consiguió que su silueta quedara recortada contra el cielo durante el salto. Una combinación de precisión, oportunidad y espectáculo que convirtió un truco de skate en una imagen muy ligada al acontecimiento astronómico del día.

León compartió posteriormente el resultado en sus redes sociales, donde celebró la maniobra y la calificó como una de las más importantes de su trayectoria. El mensaje acompañaba unas imágenes en las que el skater aparece en pleno salto, con el eclipse como fondo.

Un eclipse excepcional en España

El eclipse del 12 de agosto era uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año. España se encontraba dentro de la zona desde la que podía seguirse el fenómeno y la Comunidad de Madrid ofrecía distintos puntos de observación. La magnitud del eclipse varió según la ubicación, llegando en Madrid capital a ocultarse prácticamente por completo el disco solar.

En este escenario tan especial, el skater estuvo preparandose durante los momentos previos para realizar un truco espectacular que consiguió convertirse en una instantánea única. Esta vez no hubo un campeonato ni una final en juego: el reto consistía en aprovechar unos minutos irrepetibles para hacer coincidir la trayectoria de un skater con la de la Luna frente al Sol.

El resultado fue una imagen difícil de planificar y todavía más difícil de repetir: Danny León en pleno vuelo, su tabla suspendida en el aire y el eclipse como fondo de una maniobra que convirtió el fenómeno astronómico en parte del espectáculo.

Una vida sobre el skate

La relación de Danny León con el skate comenzó cuando todavía era un niño. Su progresión fue rápida y, con 13 años, entró en la estructura de Red Bull, un paso que marcó el comienzo de una carrera profesional que posteriormente le llevó a competir en algunas de las principales citas internacionales.

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Con el paso de los años, el skater de Móstoles se ha consolidado como uno de los representantes españoles más reconocidos de esta disciplina. También ha mantenido una estrecha vinculación con su ciudad, donde ha recibido distintos reconocimientos por sus resultados deportivos. En 2025 fue elegido Mejor Deportista Mostoleño del Año.

Fuente: El Periódico