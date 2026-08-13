Seis detenidos tras desarticular dos bandas de robos en viviendas que operaban en la Comunidad de Madrid y Toledo

La Guardia Civil ha detenido a seis personas y ha desarticulado dos grupos criminales especializados en robos con fuerza en viviendas habitadas que actuaban principalmente en la Comunidad de Madrid y también en la provincia de Toledo, unas operaciones que han permitido esclarecer asaltos cometidos en numerosos municipios y que elevan a siete las bandas dedicadas a este tipo de delitos desmanteladas por el instituto armado en Madrid desde comienzos de 2026.

Los seis arrestados, integrantes de dos organizaciones asentadas en Coslada, San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, han ingresado en prisión provisional después de las operaciones denominadas 'Hábitat Embarcaciones' y 'Hábitat Bucle', con las que los investigadores han puesto fin a la actividad de dos grupos que empleaban métodos y horarios diferentes para acceder a los inmuebles y sustraer principalmente joyas, relojes, bolsos y dinero en efectivo.

Con estas últimas actuaciones, la Guardia Civil ha detenido durante los primeros meses del año a 26 personas de distintas nacionalidades pertenecientes a siete grupos criminales considerados de alta intensidad y ha logrado esclarecer alrededor de 120 robos en viviendas, cometidos fundamentalmente en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid y también en la localidad toledana de Esquivias. Entre los municipios madrileños afectados figuran Tres Cantos, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, Valdemoro, Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada, Torrelodones, Las Rozas, Majadahonda, Griñón, Paracuellos del Jarama y Pozuelo de Alarcón, una amplia distribución geográfica que refleja la movilidad de estos grupos a la hora de seleccionar las viviendas que pretendían asaltar.

Dos bandas con métodos y horarios diferentes

La primera de las investigaciones, denominada 'Hábitat Embarcaciones', permitió detener a tres personas que centraban su actividad en bloques de viviendas de varias alturas y que previamente estudiaban los inmuebles para determinar cuándo se encontraban vacíos, para lo que uno de sus integrantes colocaba pequeños marcadores en las puertas y comprobaba posteriormente si habían sido alterados.

Una vez confirmado que no había nadie en la vivienda, los miembros del grupo utilizaban técnicas como el bumping, el ganzuado o el impressioning, en función del tipo de cerradura, para acceder al interior sin provocar daños especialmente visibles y hacerse con objetos de valor, entre ellos joyas, relojes, bolsos y dinero en metálico. A diferencia de otras organizaciones especializadas en este tipo de delitos, esta banda actuaba principalmente durante las mañanas y podía llegar a cometer entre dos y tres robos en una misma jornada, mientras distribuía las funciones entre sus miembros para reducir las posibilidades de ser descubiertos. Durante los asaltos, una mujer y un hombre accedían normalmente al interior de los edificios para pasar más desapercibidos entre los vecinos, mientras un tercer integrante permanecía en el exterior realizando labores de vigilancia y preparado para alertar al resto ante cualquier presencia policial o movimiento que pudiera frustrar el robo.

La segunda investigación, bautizada como 'Hábitat Bucle', se centró en un grupo que ya había desarrollado campañas delictivas anteriores en España y que seleccionaba principalmente viviendas unifamiliares situadas en zonas residenciales de la Comunidad de Madrid y Toledo, donde sus miembros actuaban generalmente a última hora de la tarde y trataban de permanecer en el interior el menor tiempo posible.

En este caso, los investigadores determinaron que los ladrones accedían a las casas a través de puertas o ventanas, principalmente mediante el conocido como método del resbalón, mientras uno de los integrantes permanecía en un vehículo cercano realizando labores de vigilancia y los otros dos entraban en el inmueble para localizar y sustraer rápidamente los objetos de mayor valor. Tras obtener autorización judicial para registrar las viviendas que los sospechosos utilizaban como refugio, los agentes localizaron numerosas joyas, relojes, bolsos y dinero en efectivo, además de diferentes herramientas y efectos empleados presuntamente para cometer los robos.

Precauciones para evitar robos en viviendas

Ante este tipo de delitos, la Guardia Civil recomienda extremar las precauciones especialmente durante los periodos vacacionales y evitar publicar en tiempo real en las redes sociales información sobre viajes, ausencias prolongadas o planes de ocio que puedan permitir a posibles delincuentes conocer cuándo una vivienda se encuentra desocupada.

El instituto armado aconseja también comprobar puertas y ventanas antes de abandonar el domicilio, cerrar siempre la puerta con llave y evitar dejar copias en lugares previsibles como macetas, felpudos o buzones, además de revisar periódicamente si aparecen marcas o elementos extraños en la puerta, el marco o la cerradura que puedan haber sido colocados para comprobar si la casa está habitada. Otra de las recomendaciones consiste en procurar que la vivienda no ofrezca una apariencia prolongada de inactividad, para lo que puede resultar útil que familiares o vecinos de confianza recojan la correspondencia, muevan ocasionalmente el felpudo o atiendan las plantas exteriores durante una ausencia.

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La Guardia Civil aconseja igualmente fotografiar y documentar los objetos de mayor valor, como joyas, relojes, dispositivos electrónicos o cuadros, incluyendo siempre que sea posible sus números de serie, ya que esta información puede facilitar tanto la acreditación de la propiedad como la recuperación de los efectos en caso de que finalmente se produzca un robo.