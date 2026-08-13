Rescatan a cuatro personas en zonas de alta montaña de Madrid tras ver el eclipse

La Guardia Civil ha rescatado a cuatro personas en zonas de alta montaña de la Comunidad de Madrid a las que acudieron para ver el eclipse total de Sol de este miércoles.

Dos de los rescatados se habían perdido en la Sierra de Guadarrama, cuando se encontraban en el tercer pico de la zona de Siete Picos, a los que la Guardia Civil logró localizar y trasladar en buenas condiciones de salud, según ha informado este jueves el instituto armado.

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La Guardia Civil también ha rescatado a una mujer de 56 años que sufrió una lipotimia en las inmediaciones de la Bola del Mundo, también en la Sierra de Guadarrama, así como otro hombre con síntomas de mareo, próximo al desvanecimiento, que fueron trasladados a centros sanitarios. Estos cuatro rescates los ha efectuado el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil.