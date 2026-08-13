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FENÓMENO METEOROLÓGICO

Rescatan a cuatro personas en zonas de alta montaña de Madrid tras ver el eclipse

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña actuó en la Sierra de Guadarrama para rescatar a cuatro personas, dos de ellas desorientadas y otras dos con síntomas de lipotimia y mareo

La Sierra de Guadarrama desde Buitrago de Lozoya.

La Sierra de Guadarrama desde Buitrago de Lozoya. / Europa Press/ Diego Radamés

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EFE

Madrid

La Guardia Civil ha rescatado a cuatro personas en zonas de alta montaña de la Comunidad de Madrid a las que acudieron para ver el eclipse total de Sol de este miércoles.

Dos de los rescatados se habían perdido en la Sierra de Guadarrama, cuando se encontraban en el tercer pico de la zona de Siete Picos, a los que la Guardia Civil logró localizar y trasladar en buenas condiciones de salud, según ha informado este jueves el instituto armado.

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La Guardia Civil también ha rescatado a una mujer de 56 años que sufrió una lipotimia en las inmediaciones de la Bola del Mundo, también en la Sierra de Guadarrama, así como otro hombre con síntomas de mareo, próximo al desvanecimiento, que fueron trasladados a centros sanitarios. Estos cuatro rescates los ha efectuado el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil.

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