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Así es el pequeño refugio de Karmele Marchante en Vallecas: un dúplex de apenas 40 metros cuadrados lleno de color, libros y recuerdos
Tras superar dificultades económicas, la periodista del corazón transformó un pequeño dúplex en un hogar lleno de recuerdos y personalidad, incluyendo una biblioteca y piezas heredadas
Después de atravesar uno de los momentos económicos más difíciles de su vida, Karmele Marchante dejó atrás su antigua vivienda y comenzó de nuevo en un dúplex de apenas 40 metros cuadrados en el Ensanche de Vallecas. "Me arruiné, pero soy más fuerte y saldré adelante", confesaba la periodista en una entrevista concedida en 2015. Con las deudas ya saldadas, la conocida periodista del corazón logró convertir aquel pequeño piso en un hogar lleno de carácter, donde los libros, los recuerdos familiares y las piezas más personales cuentan su historia. Así es su refugio en la capital:
Funcional y con un estilo colorido
Distribuido en dos plantas, el piso concentra en la zona inferior las zonas comunes como el salón, la cocina y un baño. Subiendo a la zona superior, de carácter más privado, encontramos el dormitorio principal y una pequeña zona de despacho. Con vistas a la piscina comunitaria, el piso de Karmele destaca por ser luminoso y tan colorido como el habitual estilo de la colaboradora de televisión.
Así, el salón, que configura el corazón de la vivienda, está presidido por un gran sofá rojo carmesí que contrasta con las paredes en tonos neutros. En esta estancia, también encontramos una amplia biblioteca, algo que no sorprende a quienes conocen a Karmele, puesto que es una gran apasionada de la lectura, e incluso ha publicado dos libros: Puta no se nace (2018) y No me callo: mis memorias (2022).
Piezas heredadas, un vestidor integrado y espacio para su gato
Entre los libros y otras pequeñas piezas que representan la trayectoria profesional de Karmele, destacan piezas heredadas, como una virgen que perteneció a su abuela o antiguas sábanas del siglo XVIII que forman parte de su historia familiar. Así, este pequeño dúplex se convierte en un espacio con identidad propia, donde los recuerdos de la colaboradora pasan a formar parte de su decoración.
La cocina de estilo abierto conecta visualmente con el resto de la planta baja y llama la atención de quienes visitan el hogar de Karmele. Sus muebles de un intenso verde lima, convierten esta estancia, equipada y organizada para aprovechar al máximo el espacio, en la zona más vibrante del dúplex.
Su dormitorio, un espacio recogido y funcional, es perfecto para el descanso con una cama amplia que domina la estancia. Junto a ella, varios armarios proporcionan el espacio de almacenaje para asegurar el orden, actuando como un pequeño vestidor integrado. El baño, también práctico, cuenta con un plato de ducha y un espacio reservado para su pequeño compañero de vida, su gato.
Programas de TV3 y un canal de YouTube
En esta nueva etapa tras su salida de Mediaset, Karmele Marchante no abandonó su vocación por el periodismo y continúa participando en varios programas de entretenimiento de TV3 como Cuina com puguis, Persona infiltrada o La turra. Además, la periodista inició un proyecto propio, abriéndose un canal de YouTube que tiene como escenario este dúplex del barrio de Vallecas.
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