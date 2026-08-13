Las peñas del Rayo Vallecano no irán a Butarque y exigen al club la devolución del importe proporcional del abono

Las peñas del Rayo Vallecano han anunciado que no estarán presentes en el estadio de Butarque y han exigido al club la devolución del importe proporcional del abono ante el primer partido en 'casa' pero fuera del estadio de Vallecas, el próximo jueves 20 de agosto ante el Deportivo Alavés. Si no, estudiarán otras vías para reclamar esa cantidad entre quienes no asistan tanto a ese partido fuera del estadio del Rayo como a todos aquellos en los que el equipo dispute como local.

"Entendemos que esta situación es una modificación contractual de nuestro abono y consideramos que el club es el responsable de este desenlace, tal y como prueba la auditoría de la Comunidad", han remarcado las peñas.

En un comunicado en redes sociales, la federación de peñas han condenado "el silencio institucional", para exigir a la directiva que informe a sus abonados sobre cuántos partidos se jugarán fuera de Vallecas como "ejercicio de transparencia". "Anunciamos a rayistas, jugadores y cuerpo técnico que las peñas no estarán presentes en las gradas de Butarque, tampoco en las de El Plantío ni en las de ningún otro estadio que no sea el de Vallecas en la primera jornada que nos corresponde jugar como locales", han subrayado.

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Toman esta decisión porque se sienten en "un momento crítico en el que se debe hilar muy fino para salvar al Rayo Vallecano de esta crisis institucional, así como defender los derechos como abonados".