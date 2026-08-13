FÚTBOL
Las peñas del Rayo Vallecano no irán a Butarque y exigen al club la devolución del importe proporcional del abono
La federación de peñas del Rayo Vallecano condena el silencio institucional y reclama transparencia al equipo franjirrojo
EP
Las peñas del Rayo Vallecano han anunciado que no estarán presentes en el estadio de Butarque y han exigido al club la devolución del importe proporcional del abono ante el primer partido en 'casa' pero fuera del estadio de Vallecas, el próximo jueves 20 de agosto ante el Deportivo Alavés. Si no, estudiarán otras vías para reclamar esa cantidad entre quienes no asistan tanto a ese partido fuera del estadio del Rayo como a todos aquellos en los que el equipo dispute como local.
"Entendemos que esta situación es una modificación contractual de nuestro abono y consideramos que el club es el responsable de este desenlace, tal y como prueba la auditoría de la Comunidad", han remarcado las peñas.
En un comunicado en redes sociales, la federación de peñas han condenado "el silencio institucional", para exigir a la directiva que informe a sus abonados sobre cuántos partidos se jugarán fuera de Vallecas como "ejercicio de transparencia". "Anunciamos a rayistas, jugadores y cuerpo técnico que las peñas no estarán presentes en las gradas de Butarque, tampoco en las de El Plantío ni en las de ningún otro estadio que no sea el de Vallecas en la primera jornada que nos corresponde jugar como locales", han subrayado.
Toman esta decisión porque se sienten en "un momento crítico en el que se debe hilar muy fino para salvar al Rayo Vallecano de esta crisis institucional, así como defender los derechos como abonados".
- El eclipse solar en Madrid, en directo: ¡arranca la cuenta atrás para el gran fenómeno astronómico!
- Estos son los mejores lugares para ver el eclipse solar del 12 de agosto en el Corredor del Henares
- Estos son los municipios de Toledo donde mejor se verá el eclipse solar del 12 de agosto
- La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
- Sara Hernández (Getafe): 'No se puede pasar de puntillas por la vida; hay que hacer ruido, mucho ruido
- Loles León y su accidentada noche con Jeremy Irons: entró en su habitación y acabó con la pelvis rota
- De la luz roja a sus gafas de borrego 'homologadas': la nueva polémica de Marcos Llorente, esta vez por el eclipse
- Dónde conseguir gratis en Madrid las gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto: todos los puntos de reparto