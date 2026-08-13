Madrid prohibirá las plantas arizónicas junto a zonas forestales y dará un millón en ayudas para sustituirlas

La Comunidad de Madrid reformará la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza para prohibir la plantación de arizónicas y otras especies resinosas en las zonas próximas a áreas forestales y habilitará una nueva línea de ayudas dotada con un millón de euros para que los propietarios puedan sustituir estos cerramientos vegetales por variedades más resistentes al fuego.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la medida durante una visita a Tres Cantos cuando se cumple un año del incendio que afectó especialmente a la zona de Soto de Viñuelas, provocó la muerte de una persona y calcinó cerca de 2.000 hectáreas, además de causar importantes daños en viviendas, explotaciones ganaderas y espacios naturales. La futura normativa establecerá la prohibición de plantar arizónicas y otras especies resinosas en las denominadas zonas de interfaz urbano-forestal, concretamente en una franja de 400 metros, con el objetivo de reducir el riesgo de que el fuego alcance las viviendas o se propague con mayor rapidez entre parcelas y terrenos forestales.

El Ejecutivo autonómico sostiene que Madrid será la primera comunidad en implantar una prohibición de estas características y justifica el cambio normativo en la experiencia adquirida durante los últimos incendios, especialmente el de Tres Cantos, donde los setos de arizónicas contribuyeron, según la Comunidad, a acelerar la propagación de las llamas en algunas de las urbanizaciones más afectadas. Desde aquel incendio, la Comunidad y el Ayuntamiento de Tres Cantos han trabajado en la sustitución de estas especies por otras consideradas más adecuadas, mientras que el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) ha distribuido 3.400 plantas, de las que 1.600 son ejemplares autóctonos de especies como madroños, majuelos, endrinos, jaras, laureles, coscojas y espinos.

Restauración del Monte de Viñuelas

Coincidiendo con el aniversario del incendio, el Gobierno regional ha dado por concluidos los trabajos de restauración de las 116 hectáreas del Monte de Viñuelas que presentaban los daños más graves, una actuación iniciada en octubre de 2025 que ha supuesto una inversión de 403.198 euros y se ha desarrollado durante cuatro meses. El Monte de Viñuelas ocupa unas 308 hectáreas y forma parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, de la Red Natura 2000 y de la Reserva de la Biosfera Cuencas Altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama, mientras que el incendio afectó de forma grave a 263,14 hectáreas, más del 85% de su superficie.

Los trabajos se han orientado a favorecer la recuperación del ecosistema y evitar daños permanentes en el suelo, mediante actuaciones para reducir la erosión, impedir que las cenizas fueran arrastradas hacia cauces y puntos de agua y facilitar el rebrote de las encinas desde las cepas o las raíces que sobrevivieron al fuego. También se han creado refugios destinados a reptiles y anfibios, pequeñas charcas, barreras naturales construidas con troncos y zanjas para contener la escorrentía, al tiempo que se han conservado algunos árboles quemados de gran porte para que puedan ser utilizados como posaderos por las aves. Estas actuaciones se complementan con el proyecto MADFIRE, impulsado por el IMIDRA con una inversión de 173.560 euros para estudiar la presencia de patógenos que puedan condicionar la recuperación de las especies vegetales en los terrenos afectados.

La Comunidad ha intervenido además en la recuperación de explotaciones ganaderas mediante la cesión de 21 ovejas de raza colmenareña procedentes de la Finca La Chimenea, en Aranjuez, mientras que Canal de Isabel II estableció una reducción de hasta el 80% de la parte variable de la tarifa del agua durante un año para los propietarios perjudicados. Esta última medida ha beneficiado hasta ahora a 44 usuarios, con bonificaciones acumuladas por valor de 22.481 euros, aunque la previsión de la empresa pública es que la cuantía total alcance los 55.000 euros en diciembre.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en Tres Cantos. / COMUNIDAD DE MADRID

Nuevas actuaciones tras los incendios de este verano

El Gobierno madrileño prepara al mismo tiempo nuevas actuaciones en las áreas afectadas por los incendios registrados durante este verano, entre ellas la Sierra Oeste, donde los técnicos analizan ya el alcance de los daños en la masa forestal, el estado de la vegetación y los posibles riesgos de erosión para determinar las zonas en las que resulta prioritario intervenir.

Para realizar esta evaluación se están utilizando imágenes por satélite de alta resolución, cartografía y datos sobre la vegetación, mientras que la Comunidad prevé iniciar por vía de urgencia trabajos de retirada de arbolado y creación de fajas de seguridad junto a pistas forestales en los montes de gestión autonómica afectados por el fuego. A estas medidas se añadirá una convocatoria de ayudas por valor de 1,12 millones de euros destinada a propietarios de terrenos perjudicados por los incendios de este año, entre ellos los registrados en Lozoyuela y la Sierra Oeste, que incluirá dos líneas de actuación centradas en la gestión forestal y en la restauración de los daños.

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Por su parte, el Ayuntamiento de Tres Cantos ha mantenido durante el último año distintas medidas de apoyo a los vecinos afectados por el incendio, entre ellas asesoramiento técnico y administrativo, asistencia en la tramitación de expedientes y licencias urbanísticas y una línea de ayudas de 100.000 euros que ya ha sido distribuida entre propietarios de viviendas y parcelas dañadas. El Consistorio ha reforzado además en 2026 su Plan Municipal de Prevención de Incendios, integrado por una treintena de medidas que incluyen el aumento de los desbroces, la ampliación de las fajas de protección situadas cerca de viviendas y zonas residenciales, el mantenimiento de parcelas y la incorporación de nuevos medios preventivos en coordinación con Policía Local, Protección Civil y la Comunidad de Madrid.